Spandoeken bij PSV leiden tot honderden reacties op Facebook

Supporters van PSV hebben zondag hun onvrede geuit over de beslissing van de KNVB om de voorlaatste speelronde van de Eredivisie te verzetten. De club uit Eindhoven is verwikkeld in een heftige titelstrijd met Ajax; na de zege op ADO Den Haag (1-0) blijven beide titelkandidaten bovenaan staan met hetzelfde puntenaantal.

Fans van PSV grepen de wedstrijd aan om hun grieven kenbaar te maken. Achter het doel van Jeroen Zoet werden in de eerste helft twee grote spandoeken getoond, waarop het besluit van de KNVB werd bekritiseerd. "Wedstrijd verzetten in Nederlands belang zonder te denken aan de twaalfde man!", luidde de tekst. "Met dit beleid bepaalt de KNVB de kampioensstrijd!"

Speelronde 33 van de Eredivisie werd verzet naar woensdag 15 mei, waardoor het feitelijk dat laatste speelronde is. De duels stonden aanvankelijk op het programma voor zondag 28 april. Twee dagen later wacht de eerste wedstrijd van Ajax tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League. De KNVB wilde dat Ajax twee volledige rustdagen zou hebben.

De voetbalbond overwoog diverse andere opties, maar om uiteenlopende redenen bleek het alleen mogelijk om de gehele speelronde te verzetten naar 15 mei. Op het spandoek van de aanhang van PSV wordt intussen veel gereageerd op sociale media: op de Facebook-pagina van Voetbalzone zijn er op het moment van schrijven al ruim vierhonderd reacties geplaatst en de foto is ruim achthonderd keer geliket.