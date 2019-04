Dringend advies aan Erik ten Hag: ‘Niet bijtekenen, je zit in een wespennest’

Erik ten Hag presteert momenteel uitstekend bij Ajax, dat nog op drie fronten actief is. De Amsterdammers kunnen dit seizoen nog landskampioen worden, terwijl de TOTO KNVB Beker en de Champions League ook nog gewonnen kunnen worden. De trainer van Ajax staat nog tot medio 2020 onder contract, maar Hans Kraay junior vindt dat de oefenmeester niet moet bijtekenen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars wil graag verlengen met Ten Hag, maar Kraay junior stelt dat de oefenmeester moet weigeren. “Ik zou, als ik Ten Hag was, niet bijtekenen. Je zit in een wespennest. Het kan alleen maar minder worden, want beter gaat het niet worden”, zegt de oud-voetballer zondagochtend bij De Tafel van Kees bij FOX Sports.

“Als er gewonnen werd, had Overmars en de spelers gewonnen. Als er verloren werd van Heracles Almelo, had Ten Hag verloren. Hij had een accent. De spelers waren de baas en ze gedoogden hem. Weet ik veel allemaal. En nu moet hij bijtekenen, twee dagen na de wedstrijd tegen Juventus. Ik zou, als ik Ten Hag was, niet bijtekenen.”

“Hij wordt kampioen, hij wint de beker en staat in de halve finale van de Champions League. Beter gaat het niet worden. Na twee of drie nederlagen in het volgende seizoen heb je weer dat gezeik. Nu kan hij naar een heel goede club in Engeland. Niet bijtekenen”, besluit Kraay junior. Ajax leidt momenteel de dans in de Eredivisie, neemt het 5 mei op tegen Willem II in de finale van de TOTO KNVB Beker en wacht een dubbele confrontatie met Tottenham Hotspur in de Champions League.