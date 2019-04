Feyenoord slaat aanval van AZ af en zet reuzenstap richting Europa

Feyenoord heeft zaterdag een reuzenstap gezet richting het veiligstellen van de derde plek in de Eredivisie. In een rechtstreeks duel met concurrent AZ boog de ploeg van Giovanni van Bronckhorst een 0-1 achterstand om: 2-1. Mats Seuntjens, Tyrell Malacia en Robin van Persie namen de doelpunten voor hun rekening. Feyenoord heeft met nog drie duels te gaan een voorsprong van zeven punten op AZ. De derde plaats geeft recht op deelname aan de voorrondes van de Europa League. De nummer vier is alleen zeker van Europees voetbal als Ajax de bekerfinale van Willem II wint.

Bij Feyenoord kreeg Jordy Clasie een basisplaats: de middenvelder kreeg deze week een boete én is niet langer meer de tweede aanvoerder, nadat hij met veel misbaar van het veld stapte tegen Heracles Almelo. In de spits werd de geschorste Nicolai Jörgensen vervangen door Robin van Persie. In een rommelige openingsfase zette AZ druk op Feyenoord, dat bijgevolg moeite kende in de opbouw. In de zeventiende minuut betekende de eerste serieuze kans voor de thuisploeg bijna de 1-0: Van Persie haalde uit, waarna Jonas Svensson de bal van de lijn haalde. Aan de overzijde schoot Seuntjens maar rakelings naast het doel van Kenneth Vermeer.

De wedstrijd was opengebroken, maar er ging aan beide kanten ook veel mis. Na de kansen aan weerszijden volgden enkele mogelijkheden voor Feyenoord en moest doelman Marco Bizot van AZ handelend optreden. Maar acht minuten voor rust kwamen de bezoekers verrassenderwijs op voorsprong: Adam Maher zette een aanval op, leverde een scherpe voorzet af en zag dat Eric Botteghin de bal tegen de heup van Seuntjens aantikte, waarna Vermeer geklopt was. Daarmee zorgde Seuntjens voor de ruststand. In de tweede helft had Feyenoord duidelijk de overhand en wist de ploeg van Van Bronckhorst een comeback te completeren.

Het was eenrichtingsverkeer naar het doel van Bizot en de 1-1 was van grote schoonheid. Buiten het strafschopgebied viel de bal perfect voor Tyrell Malacia, die geen moment twijfelde en prachtig raak volleerde in de rechterhoek. Bizot stond als aan de grond genageld. Feyenoord wilde meer en kreeg kansen via Van Persie en Berghuis, voordat eerstgenoemde halverwege de tweede helft toesloeg. Op aangeven van Jeremiah St. Juste zorgde Van Persie met een fijne voetbeweging voor de 2-1. Hoewel het uitvak ‘alles of niets’ scandeerde, bleek AZ niet meer in staat om nog terug te komen na de mokerslag.

In de slotfase pakte Berghuis wel een gele kaart voor het wegtrappen van de bal, waardoor hij er woensdag niet bij is in de uitwedstrijd tegen NAC Breda. Een andere domper voor de Rotterdammers was het uitvallen van Cuco Martina; de rechtsback blesseerde zich na een aanvallende actie en moest het veld per brancard verlaten. St. Juste was zijn vervanger. Zes minuten voor tijd werd Van Persie onder luid applaus gewisseld: nu Feyenoord de play-offs lijkt te ontlopen, is de kans groot dat de eerstvolgende wedstrijd van Feyenoord in De Kuip, op 12 mei tegen ADO Den Haag, zijn laatste duel in het stadion wordt.