Erik ten Hag twijfelde niet over wissel: ‘Ik heb veel op hem ingepraat’

Erik ten Hag kon dinsdagavond vanwege een schorsing niet over Nicolás Tagliafico beschikken en de trainer van Ajax koos er in eerste instantie voor om Noussair Mazraoui op de linksbackpositie te zetten tegen Juventus. De Marokkaans international kon vanwege een enkelblessure echter na tien minuten al niet meer verder, waarna Daley Sinkgraven zijn entree maakte.

De tot linksback omgeschoolde middenvelder keerde zelf niet zo heel lang geleden terug van een zware blessure en maakte sinds die tijd nog maar weinig minuten. Toch deinsde Ten Hag er niet voor terug om Sinkgraven als vervanger van Mazraoui het veld in te sturen: “Ik had geen twijfel om Daley in te brengen. Hij heeft de kwaliteiten om op dit niveau te acteren”, legt de trainer uit aan Het Parool.

“Hij is van ver gekomen. De eerste zeven maanden dat ik trainer was van Ajax, heb ik hem door zijn blessure niet eens gezien. Als je dan terugkeert en er staat een ander op jouw plek, dan is dat moeilijk”, gaat Ten Hag verder. De oefenmeester bereidde Sinkgraven in de afgelopen periode al wel voor op eventuele speeltijd in een grote wedstrijd: “Ik heb de afgelopen weken en dagen veel op hem ingepraat. Als trainer moet je zo'n speler dan een steuntje geven. Want er komt een keer een kans en die moet hij dan pakken.”

Sinkgraven haalde het eindsignaal overigens niet, aangezien hij tien minuten voor tijd weer het veld moest ruimen voor Lisandro Magallán. Naast Ten Hag was ook Donny van de Beek lovend over de linksback: “Daley Sinkgraven is er zo lang uit geweest en dan in de kwartfinale van de Champions League er in één keer staan. Je moet het maar doen.”