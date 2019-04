FC Twente kan kampioen worden in Amsterdam na misstap Sparta

Sparta Rotterdam heeft zondag een bijzonder dure nederlaag geleden. De ploeg van trainer Henk Fraser ging op Het Kasteel met 1-4 onderuit tegen TOP Oss en dat betekent dat de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie, met nog vier speeldagen te gaan, vrijdag beslist kan worden. FC Twente, dat tien punten meer heeft dan Sparta, gaat op bezoek bij Jong Ajax, terwijl Sparta in eigen huis aantreedt tegen Helmond Sport.

Na acht minuten liepen de bezoekers uit Oss reeds achter de feiten aan. Deroy Duarte schoot van afstand raak, al had doelman Ronald Koeman ogenschijnlijk meer kunnen doen: 1-0. Op het moment dat Sparta tijdelijk met tien man stond, wegens het uitvallen van Mohamed Rayhi, kwam TOP op gelijke hoogte. Een afstandsschot van Bryan Smeets werd niet goed door Roy Kortsmit beoordeeld, waarna Hennos Asmelash de rebound benutte: 1-1.

In het restant van het eerste bedrijf ging het spel op en neer. Zo voorkwam Kortsmit na ruim een half uur spelen de 1-2 van Phillipe Rommens, terwijl Koeman in de laatste minuten voor rust in actie moest komen op pogingen van Duarte en Halil Dervisoglu. TOP kwam na rust goed uit de kleedkamer en ontregelde het spel van Sparta. De ploeg van Klaas Wels was via Smeets en met name Huseyin Dogan dicht bij de 1-2 in Rotterdam-West. TOP sloeg twintig minuten voor tijd in korte tijd tweemaal toe.

Smeets verzorgde de 1-2 en was een minuut later ook betrokken bij de 1-3. Kortsmit keerde diens inzet, maar in de rebound kwam Dogan tot scoren. Sparta probeerde zich terug in de wedstrijd te vechten, maar Koeman reageerde goed op een inzet van Royston Drenthe richting de kruising en zes minuten voor tijd viel de 1-4 van Dogan. Dat was voor veel fans van Sparta het signaal om het stadion te verlaten.