NAC walst voor rust over MVV heen en wacht tweeluik met FC Emmen

Zaterdag, 27 mei 2023 om 22:05 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 22:11

NAC Breda heeft zich zaterdagavond weten te plaatsen voor de halve finale van de Keuken Kampioen Play-Offs. Het won op bezoek bij MVV Maastricht met 1-4, hetgeen voldoende was na de 1-0 zege van afgelopen dinsdag in het heenduel. De ploeg van trainer Peter Hyballa overleefde een spannende slotfase. Doelman Roy Kortsmit kreeg rood, waarna Jort van der Sande de keepershandschoenen moest aantrekken. In de volgende ronde wacht NAC een dubbele ontmoeting met FC Emmen.

Hyballa kon tijdens de return tegen MVV weer beschikken over Elías Már Ómarsson. De IJslandse aanvaller verkeerde de afgelopen maanden in blakende vorm, maar moest het heenduel met de Sterrendragers vanwege een lichte knieblessure aan zich voorbij laten gaan. Daartegenover stond de afwezigheid van Odysseus Velanas, die dinsdag nog de matchwinner werd in het Rat Verlegh Stadion. Bij MVV was Leroy Labylle fit genoeg om in de basis te starten.

Romain Matthys gaat gruwelijk de fout in... ??#mvvnac — ESPN NL (@ESPNnl) May 27, 2023

Beide ploegen slaagden er in de openingsfase niet in om grote kansen te creëren. Het was NAC dat met twintig minuten op de klok eigenlijk uit het niets de ban wist te breken. Agougil stuurde Ómarsson de diepte in. De spits zag de twijfelde sluitpost Romain Matthys veel te ver voor zijn doel staan en profiteerde door de bal vanaf een meter of 35 knap in één keer in een leeg doel te schieten: 0-1. Een nieuwe individuele fout van MVV lag vervolgens aan de basis van de 0-2 van NAC. Rechtsback Rico Zeegers leverde de bal simpel in bij Ómarsson, die het overzicht bewaarde en breed legde op Agougil. De middenvelder plaatste de bal koel in de linkerbenedenhoek.

De bezoekers leken de wedstrijd nog voor rust definitief in het slot te gooien. Javier Vet had een fraaie steekpass in huis op Banzuzi, die Matthys met een schot door de benen passeerde: 0-3. Scheidsrechter Erwin Blank kon hierna niet anders dan de wedstrijd tijdelijk te staken, nadat er vanuit het uitvak vreugdebier op het veld belandde. Na een afkoelingsperiode van vijf minuten werd het duel uiteindelijk weer hervat.

MVV kwam in het tweede bedrijf beter in zijn spel. Het leidde onder andere tot een grote kopkans voor Sven Blummel, die tot zijn eigen teleurstelling de lat trof. Luttele minuten later moest Roy Kortsmit handelend optreden op het moment dat Cuco Martina bijna in zijn eigen doel kopte. De thuisploeg kreeg alsnog loon naar werken. Op aangeven van Ruben van Bommel wist Dailon Livramento de spanning in de wedstrijd enigszins terug te brengen: 1-3. De spanning in de wedstrijd werd in de slotfase helemaal teruggebracht, nadat Roy Kortsmit met een rode kaart van het veld moest na het torpederen van de doorgebroken Van Bommel.

De Bredanaars hadden al drie wisselmomenten gebruikt, waardoor aanvaller Jort van der Sande de keepershandschoenen moest aantrekken. Hij toonde zich gelijk alert door een voorzet van Jarne Steuckers klemvast te pakken. NAC slaagde er in de blessuretijd alsnog in om het duel vroegtijdig in het slot te gooien. Charles-Jesaja Herrmann bepaalde de eindstand met een geplaatst schot op 1-4. Een smet op de feestavond voor NAC zijn de schorsingen van Kortsmit en Anselmo García MacNulty, die komende woensdag ontbreken in het heenduel met FC Emmen.