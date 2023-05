‘Dier’ Hyballa houdt rotgevoel over aan ruime zege van NAC en heeft whisky nodig

Zondag, 28 mei 2023 om 08:33 • Guy Habets • Laatste update: 08:35

Peter Hyballa stond ondanks de ruime zege van NAC Breda op MVV (1-4) in de Keuken Kampioen Play-offs met een vervelend gevoel voor de camera van ESPN. Dat heeft alles te maken met de rode kaart die Roy Kortsmit tien minuten voor tijd pakte door onverantwoord uit te komen en Ruben van Bommel te tackelen. De doelman van NAC is nu geschorst voor de volgende ronde, net als Anselmo Garcia Mac Nulty. Hem werd een onnodige gele kaart voorgehouden.

Hyballa gaf toe dat de rode kaart voor Kortsmit hem absoluut niet lekker zit. Op de beslissing van scheidsrechter Erwin Blank was echter niets aan te merken. "Je weet waarom er een slecht gevoel is, maar je wil het nu uit mijn mond horen", begint de Duitse coach bij ESPN. "Het is die rode kaart voor Roy. Wat moet ik daar nog over zeggen? Ik was heel erg boos, maar dat is nu voorbij. Toen moest ik schakelen en dacht ik: Jort van der Sande is spits en entertainer, maar nu ook keeper. Ik mocht toch niet meer wisselen."

Garcia Mac Nulty is ook geschorst voor de volgende wedstrijd. De jonge verdediger blokte keeper Romain Matthys van MVV en kreeg daar een gele kaart voor. "In de rust heb ik tegen de jongens gezegd dat ze de keeper wel mochten blokken, maar dat ze anders gewoon weg moesten gaan en geen domme kaart moesten pakken. Maar goed, het is een jong team, dan maken ze ook fouten. Maar we winnen 1-4 en ik praat toch negatief, dat is eigenlijk raar."

Nadat Hyballa een lofzang hield voor het prima half jaar dat de spelers onder zijn leiding hebben neergezet, sloot hij het interview op typische wijze af. "Soms word je ontslagen en nu win je met 1-4 in een kwartfinale. Vanavond drink ik een biertje met het team, en twee mag eigenlijk ook wel. En daarna heb ik nog een whisky nodig voor mijn stem. Dan is het morgen weer klaar, want ik ben een dier. Dan ga ik met Ton Lokhoff naar FC Utrecht tegen FC Emmen (de volgende tegenstander van NAC, red.) kijken."