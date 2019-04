AS Roma geen gesloten boek voor Ziyech: ‘Het gaat om het project’

Hakim Ziyech zag afgelopen zomer een transfer naar AS Roma afketsen. In januari van dit jaar werd de buitenspeler van Ajax opnieuw in verband gebracht met de club uit de Serie A, maar toen gaf hij in een interview met FOX Sports aan dat hij niet stond te springen om een overstap naar het Stadio Olimpico. Nu het seizoen op zijn einde loopt, lijkt de deur weer op een kier te staan. “In het voetbal is alles mogelijk”, wordt Ziyech geciteerd door Calciomercato.

“Dan hadden ze in de zomer maar moeten nadenken”, zei Ziyech in januari, toen hem gevraagd werd hoe hij tegenover de interesse van Roma stond. Medio 2018 bereikte hij naar verluidt een akkoord met de Italianen, maar de clubs kwamen er niet uit en Ziyech hoorde niets meer vanuit Rome. De Marokkaans international kent een uitstekend seizoen bij Ajax en werd de afgelopen maanden in verband gebracht met diverse clubs uit het buitenland. Waar zijn toekomst ligt, weet hij nog niet.

“Het is aan ons om alles te geven en dan gaan we zien waar dat ons brengt, maar het mag duidelijk zijn dat het mijn droom is om geschiedenis te schrijven”, aldus Ziyech na het 1-1 gelijkspel van afgelopen woensdag tegen Juventus in de kwartfinale van de Champions League. “Ik heb niet echt een favoriete positie, zolang ik maar kan spelen. Ik speel dit seizoen aan de zijkant, maar als de trainer vraagt om meer vanaf het middenveld te komen, dan doe ik dat graag.”

Ziyech houdt voor komende zomer alle opties open. Roma is wat hem betreft geen gesloten boek. “Nee, dat denk ik niet. Ik heb nog regelmatig contact met Justin Kluivert. We hebben over de Serie A geproken, maar er is geen competitie waar mijn voorkeur ligt. Het gaat erom wat voor project de club voor mij in petto heeft. Het belangrijkste is dat ik blijf groeien als speler”, besluit Ziyech.