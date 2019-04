Spanning stijgt bij Ajax: ‘Ik kwam net iemand tegen met trillende handen’

De spanning in de Johan Cruijff ArenA stijgt nu het eerste duel tussen Ajax en Juventus in de kwartfinales van de Champions League dichterbij komt. Edwin van der Sar rekent woensdagavond op de steun van de Johan Cruijff ArenA en denkt dat de supporters belangrijk kunnen zijn voor Ajax.

De algemeen directeur van de Amsterdammers refereert aan de thuiswedstrijd die Ajax in de vorige ronde speelde tegen Real Madrid. Ajax verloor op eigen veld met 1-2 door een laat doelpunt van Marco Asensio. "We hebben de wedstrijd tegen Real Madrid nog wel op het netvlies: het niveau dat we haalden en de teleurstelling dat je drie minuten voor tijd nog een doelpunt tegen kreeg. Het stadion geeft de spelers zoveel meer energie", vertelt Van der Sar voor de camera van Veronica.

"Je ziet het niveau omhoog knallen in dit soort wedstrijden. Dat hebben we zelf ook als spelers ervaren: een avondwedstrijd met licht, dan moet je jezelf tonen en dan komen de echte spelers ook bovendrijven", stelt de oud-doelman. Van der Sar zegt zelf niet bovenmatig gespannen te zijn. "Nee, eigenlijk niet. Ik had er vroeger ook niet heel veel last van, maar ik kan nu niks doen."

"Ik kwam net iemand anders tegen met trillende handen", vervolgt hij. "Het maakt niet uit wie het was, maar daar heb ik zelf eigenlijk niet zoveel last van. Natuurlijk is het een belangrijke wedstrijd, maar uiteindelijk weet ik dat Erik ten Hag en de technische staf de spelers hebben voorbereid. De spelers weten hoe ze moeten spelen."