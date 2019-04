Ajax staat voor weerzien met ‘angstgegner’: ‘Ze keken best anders uit hun ogen’

Ajax neemt het in de kwartfinales van de Champions League op tegen Juventus. Voor de Amsterdammers betekent dat een weerzien met de club die tijdens de laatste finale van het miljardenbal die Ajax wist te bereiken de tegenstander was. In 1996 was La Vecchia Signora na het nemen van penalty’s uiteindelijk te sterk voor Ajax en Kiki Musampa en Ronald de Boer koesteren weinig warme herinneringen aan dat duel.

“Juventus was een soort angstgegner. In de finale waren we er nog dicht bij met strafschoppen, maar daarna werd het het Juventus van Zinédine Zidane, Christian Vieri en Didier Deschamps. Echt een goed team”, blikt De Boer terug in gesprek met de NOS. In de jaren na die finale begonnen de verhalen dat de spelers van Juventus doping zouden hebben gebruikt ook steeds hardnekkiger rond te gaan: “Nu denk ik ook: ze keken best anders uit hun ogen. Ik voel me wel genaaid, ja”, vertelt Musampa daarover. “Zeker, daar baal je wel van natuurlijk”, voegt De Boer toe.

Voor Ajax betekent het kwartfinale-tweeluik van dit seizoen dus een kans om revanche te nemen. Het team van trainer Erik ten Hag zal dan wel moeten zien af te rekenen met een geroutineerd en defensief sterke tegenstander: “Zij voetballen echt uit hun kracht, dat is verdedigen. Daardoor heb je altijd het gevoel dat je overheerst”, vervolgt Musampa. Hij krijgt bijval van De Boer: “Maar als je dan bij hun zestien komt, pakken ze de bal en zetten ze zo snel mogelijk hun spitsen aan het werk.”

Sterspeler Cristiano Ronaldo was vanwege een blessure eerst een twijfelgeval voor de heenwedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, maar het lijkt erop dat de Portugees ‘gewoon’ van de partij zal zijn. De Boer denkt dat het lastig wordt om Ronaldo af te stoppen: “Je moet hem geen centimeter ruimte geven. Het is hopen op een topdag van Ajax en dat Juventus wat minder speelt. Ajax heeft de kwaliteiten om het elke tegenstander moeilijk te maken.”