Bayern vernedert Dortmund en deelt doffe dreun uit in titelstrijd

Bayern München heeft zaterdagavond een grote stap gezet richting prolongatie van de landstitel. De ploeg van Niko Kovac won overtuigend van Borussia Dortmund (5-0) en nam daardoor de eerste plaats in de Bundesliga over van de concurrent. Met nog zes competitieduels te gaan heeft Bayern een voorsprong van een punt op Dortmund.

Zelden waren de belangen zó groot in een editie van Der Klassiker. De internationale voetbalwereld verheugde zich op een spannende wedstrijd, maar kwam bedrogen uit. Net als vorig seizoen, toen het 6-0 werd in de Allianz Arena, walste Bayern volledig over Dortmund heen. Bij rust stond het al 4-0 en daar mochten de bezoekers zich nog gelukkig mee prijzen. Doelman Roman Bürki speelde immers geen slechte wedstrijd en reageerde uitstekend op kansen voor Mats Hummels, Robert Lewandowski en Thomas Müller. Meermaals moest Bürki een antwoord echter schuldig blijven en zodoende kon Bayern uitlopen naar een royale voorsprong.

Het duel begon al spectaculair. Een vroege mogelijkheid was bij de tweede paal niet besteed aan Jadon Sancho en aan de overzijde vroeg Lewandowski tevergeefs om een strafschop na contact met Abdou Diallo. Even daarna bereidde Marco Reus een goede kans voor ploeggenoot Mahmoud Dahoud voor; laatstgenoemde stond rond de penaltystip klaar om uit te halen en trof de paal. Manuel Neuer stond als aan de grond genageld. Daarna was het echter eenrichtingsverkeer naar het doel van Bürki. De score werd geopend door Hummels, die na een corner van Thiago Alcántara hoger sprong dan al zijn tegenstanders en binnenkopte.

Lewandowski verdubbelde de marge en produceerde het tweehonderdste Bundesliga-doelpunt uit zijn carrière. De spits anticipeerde op een verschrikkelijke pass van Dan-Axel Zagadou, wipte de bal over de uitgekomen Bürki en rondde behendig af. Het werd 3-0 door toedoen van Javi Martínez, die zich vijf minuten voor het rustsignaal ontfermde over een afgeslagen bal en vanaf de rand van het strafschopgebied de hoek uitzocht. Een kopbal van Serge Gnabry van dichtbij, na voorbereidend werk van Müller, betekende dat Bayern met een voorsprong van 4-0 de kleedkamer opzocht.

De tweede helft was een stuk minder tumultueus dan het eerste bedrijf. Bayern maakte weinig aanstalten om de marge nog verder uit te breiden en Dortmund was niet bij machte om veel kansen te creëeren. Het tempo van de wedstrijd lag, mede door voortdurende wissels en enkele gele kaarten, erg laag. Bayern, overigens nog steeds zonder de geblesseerde Arjen Robben, slaagde er evenwel in om nog op 5-0 te komen. Lewandowski bepaalde de eindstand met een doelpunt in minuut 89. Bayern zal het restant van de competitie ingaan met een voorsprong van een punt op de concurrent. Het verschil in doelsaldo is aanzienlijk +45 om +32.