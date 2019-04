Spalletti woedend over ‘vernedering’: ‘Messi maakt het verschil, hij niet’

Internazionale leed zondag een pijnlijke 0-1 nederlaag tegen Lazio en deed dat nog altijd zonder sterspeler Mauro Icardi. Hoewel Lautaro Martínez wegens een blessure niet kon spelen, koos Luciano Spalletti er alsnog niet voor om de voormalige aanvoerder weer op te nemen in zijn selectie. De trainer is niet te spreken over de gang van zaken omtrent Icardi, die al tweeënhalve maand niet meer in actie is gekomen namens i Nerazzurri.

“Ik weet wat mijn taak is. Zoals het er vandaag uitziet moet hij er, vanwege de manier waarop hij zich gedragen heeft, buiten blijven en anderen zullen moeten spelen. Dat is duidelijk voor iedereen die heeft gezien wat er gebeurd is. Ik denk dat hij twintig of dertig minuten had kunnen spelen, een halve wedstrijd wel zelfs, maar daar gaat het niet om. Degenen die in de kleedkamer zitten moeten spelen. Je moet geloofwaardigheid hebben binnen de groep. Ik heb die geloofwaardigheid al 22 jaar, de spelers steunen mij”, liet hij weten in gesprek met Sky Italia.

Nadat Inter halverwege februari besloot om Icardi’s aanvoerdersband af te nemen kwam de spits niet meer in actie vanwege een vermeende knieblessure. De club is nu met Paolo Nicoletti, de advocaat van de goaltjesdief, in gesprek over een terugkeer van Icardi op het veld. “Deze onderhandelingen zijn vernederend voor de fans van Inter en voor iedereen die van Inter houdt. Het is vernederend om met iemand te moeten onderhandelen of hij het shirt waar zij van houden alsjeblieft weer aan wil trekken”, zegt Spalletti daarover.

“Om te moeten onderhandelen om iemand alleen maar dat shirt aan te laten trekken… Moet ik de volgende keer dan twintig advocaten opbellen als ik iemand wil opstellen? Icardi moet ernaast blijven staan. Als hij zich blijft gedragen zoals hij de afgelopen tijd heeft gedaan, kan hij misschien langzaam weer terugkomen. Mensen zeggen dat we wedstrijden hebben verloren zonder Icardi, maar Inter wist jaren de Champions League niet te bereiken met Icardi in de ploeg. Inter heeft slechtere wedstrijden dan deze verloren met Icardi.”

“Lionel Messi maakt het verschil, Icardi niet, met alle respect. Professionaliteit en zelfrespect zijn alles, discipline is alles. Ik heb spelers voor minder dan dit niet opgesteld. Je moet respect tonen en je gedragen in de kleedkamer. De coach moet geloofwaardig zijn en erkend worden als iemand die het juiste doet. Laten we eens op zoek gaan naar een Inter-fan en hem vragen of hij het oké vindt dat er onderhandeld moet worden met een speler om het Inter-shirt aan te doen”, sloot de trainer af.