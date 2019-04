Overmars: ‘Natuurlijk zijn we bezig om hem nog een jaar hier te houden’

Nicolás Tagliafico zou momenteel begeerd worden door Atlético Madrid. TyC Sports wist vorige week te melden dat Ajax een eerste bod op de vleugelverdediger heeft afgewezen en een bedrag van 25 miljoen euro wenst te ontvangen. Marc Overmars zegt bij de NOS dat hij Tagliafico nog een seizoen in Amsterdam hoopt te houden.

“Weet ik niet”, glimlacht Overmars als gevraagd wordt of het mogelijk is om Tagliafico bij Ajax te houden. Zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper liet vorige week weten dat de Argentijn een contractvoorstel van de Amsterdammers naast zich had neergelegd. “Ajax wilde hetzelfde betalen als andere clubs, maar we hebben het voorstel niet aanvaard. We vinden dit het juiste moment om een stap te maken. We gaan zien wat er gaat gebeuren op de markt.”

“Als je elke keer het nieuw op de sportsites gaat lezen, blijf je vraag en antwoord geven. Uiteindelijk geven we zelf antwoord, want natuurlijk zijn we met Nico bezig om hem nog een jaar hier te houden. Laten we dat de komende weken maar zien”, stelt de directeur spelersbeleid van Ajax. Pierre van Hooijdonk voegt tijdens het gesprek toe dat er ‘wel wat veranderd is’. “Waar je voorheen kon het voor onrust zorgen als die geruchten naar buiten kwamen. Nu weet je dat je zelf ook financieel de mogelijkheid hebt om die jongen te lokken met een fantastisch salaris.”

Overmars geeft te kennen dat hij blij is dat er afgelopen zomer behoorlijke salarissen op tafel gelegd werden om Dusan Tadic en Daley Blind naar Ajax te halen. “Want je ziet dat het zich meteen uitbetaalt, gezien de prestaties in de Champions League. Als we een beetje meewillen met de top-twintig van Europa, dan moeten wij dat doen. We gaan er ook mee verder”, aldus Overmars. Hij stelt dat de doelstelling om kampioen te worden ‘heel belangrijk’ is.

“Natuurlijk hebben we gezegd dat we moeten meedoen in Europa en in het jaar van Peter Bosz heeft dat ons absoluut punten gekost. In die uitwedstrijd tegen PSV konden wij amper meer lopen, na de verlenging tegen Schalke 04. Dat is dit jaar geen excuus, want het valt dit seizoen mee. Natuurlijk is het landskampioenschap een van de grote taken”, besluit de technisch eindverantwoordelijke bij Ajax. De Amsterdammers hebben na de 3-1 zege op PSV van zondagmiddag nog een achterstand van twee punten op de koploper van de Eredivisie.