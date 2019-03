Frank de Boer baalt: ‘Gevaarlijk voor ons en ook voor de tegenstander’

Het Atlanta United van Frank de Boer slaagde er in de nacht van zaterdag op zondag niet in om te winnen van Columbus Crew en de nederlaag in Ohio vormde een volgende tegenvaller voor de regerend landskampioen. The Three Stripes staan nu met twee punten uit vier duels op de laatste plaats in de Eastern Conference van de Major League Soccer en De Boer baalde na afloop van het resultaat. Hij wees echter ook naar de omstandigheden op het veld als een van de mogelijke oorzaken van het teleurstellende resultaat.

De grasmat van het MAPFRE Stadium was namelijk doorweekt vanwege flinke regenbuien, waardoor het veld moeilijk begaanbaar was: “Ik denk dat we het alleen maar over het eerste halfuur van de wedstrijd kunnen hebben. Je kon toen nog een beetje spelen. Daarna was het gevaarlijk voor onze spelers en ook voor de tegenstander. Dit kon je geen voetbal meer noemen”, liet De Boer optekenen door de Atlanta Journal-Constitution.

De wedstrijd werd na een halfuur spelen voor bijna een uur stilgelegd en doelman Brad Guzan is van mening dat de scheidsrechter de wedstrijd beter definitief had kunnen staken: “We hadden na de onderbreking eigenlijk niet meer naar buiten moeten komen. Hier viel niet op te spelen, we hadden net zo goed op het strand kunnen voetballen. De omstandigheden in de tweede helft waren schandalig”, was hij duidelijk.

De Boer zag na de wedstrijd ondanks de nederlaag toch een aantal aanknopingspunten: “We gingen enorm slecht van start, maar daarna speelden we vrij goed en kregen we vier goede kansen, waarvan drie grote. Zij kregen twee kansen en scoorden tweemaal, zo is voetbal nu eenmaal. We hebben de kansen gekregen die we wilden creëren, maar we hadden beslissender moeten zijn. Hier kunnen we op bouwen en we willen de resultaten zo snel mogelijk veranderen.”