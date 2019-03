Groningse nachtmerrie Vlaar beslist strijd tussen beste teams van 2019

AZ overnacht op de derde plek in de Eredivisie. Dankzij een doelpunt van Ron Vlaar boekten de Alkmaarders zaterdagavond een moeizame overwinning op een stug FC Groningen: 1-0. Daardoor heeft AZ een voorsprong van drie punten op Feyenoord, dat zondag op bezoek gaat bij FC Utrecht. Groningen, dat een reeks van zeven ongeslagen duels ten einde zag komen, staat op de negende plek in de Eredivisie.

AZ en Groningen gingen de wedstrijd in als de best presterende ploegen van 2019: de ploeg van John van den Brom pakte dit kalenderjaar 22 punten, terwijl de noorderlingen 20 punten verzamelden. Met name de zege op Ajax, vlak voor de interlandperiode, leidde tot optimisme in Alkmaar. Maar ondanks het hoopgevende vooruitzicht op een mooie wedstrijd was de eerste helft niet om over naar huis te schrijven. Het tempo lag laag in het AFAS Stadion en veel kansen waren er niet. Na twaalf minuten greep Sergio Padt goed in na een scherpe pass van Calvin Stengs op Mats Seuntjens. De doelman liet zich niet omspelen door Seuntjens, die even daarna juist Stengs bediende; het talent schoot naast.

Opvallend was de manier waarop Illias Bel Hassani werd ontvangen in Alkmaar. De buitenspeler wordt dit seizoen door AZ verhuurd aan Groningen en erkende deze week 'een beetje wraakgevoelens' te hebben, voorafgaand aan het duel. Hij werd uitgefloten door de aanwezige supporters en kreeg in de slotfase van de eerste helft allerlei voorwerpen naar zich geworpen bij het nemen van een corner. De stadionspeaker riep het thuispubliek op om AZ te steunen. De thuisploeg had de overhand en zocht naar openingen, maar Groningen groef zich met succes in en dat was ook in de openingsfase van de tweede helft zo. Het tempo van AZ was te laag om het stugge Groningen te doen wankelen.

De druk van de gastheer bleef evenwel aanhouden. Na een uur dacht Oussama Idrissi te scoren: hij omspeelde Padt behendig, maar trof het zijnet. De ban werd uiteindelijk gebroken door Vlaar. De verdediger kwam hoger dan zijn bewakers en kopte knap raak na een corner van Stengs: 1-0. Hij was tot dat moment de enige veldspeler bij AZ die dit seizoen nog niet had gescoord. Vlaar ontpopt zich in de loop der jaren tot plaaggeest van Groningen: opvallend genoeg waren zijn laatste twee doelpunten in de Eredivisie, in 2016 en 2011, ook al tegen de Trots van het Noorden.