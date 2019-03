Tadic zocht Ronaldo op: ‘Cristiano kon er ook om lachen’

Dusan Tadic zag Cristiano Ronaldo afgelopen maandag tijdens het EK-kwalificatieduel tussen Portugal en Servië geblesseerd uitvallen. De aanvoerder van de Servische ploeg zocht de buitenspeler van Juventus na afloop op. “Ik heb hem uiteraard beterschap gewenst, maar pas na de Champions League-duels met Ajax”, zegt de Ajacied met een knipoog.

“Cristiano kon er ook om lachen, maar beloofde er tegen ons bij te zijn”, aldus Tadic in De Telegraaf. Na afloop van de EK-kwalificatiewedstrijd zei Ronaldo dat hij hooguit twee weken buitenspel zou staan. Hij sprak de verwachting uit tegen Ajax in actie te kunnen komen, maar La Gazzetta dello Sport schreef vrijdag dat het mogelijk is dat de Portugees het heenduel in Amsterdam moet laten schieten. Ook Juventus-trainer Massimiliano Allegri zei in de Italiaanse media dat Ronaldo onzeker is voor de wedstrijd tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League.

Tadic kreeg tegen Portugal een tik te verwerken van Pepe, maar bleef ongeschonden. De aanvaller is fit voor het duel van zondag met PSV. Tadic verwacht dat trainer Erik ten Hag ook een beroep kan doen op Hakim Ziyech. De aanvaller denkt dat iedereen bij Ajax wedstrijdfit is. “Ik vermoed van wel. En ik denk dat de interlandbreak voor ons op een goed moment kwam, want veel landen speelden één vriendschappelijke wedstrijd en één kwalificatie-interland. Daardoor was het mogelijk wat rust te pakken.”