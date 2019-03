‘Martin van Geel initieerde vertrek bij Feyenoord niet zelf’

Deze week werd bekend dat de wegen van Martin van Geel en Feyenoord aan het einde van dit seizoen scheiden. De technisch directeur liet op de website van de Rotterdammers weten ‘ruimte te maken vanwege de vele negatieve aandacht die er nu is voor hem’, maar volgens Martijn Krabbendam is het vertrek van Van Geel niet door beleidsbepaler zelf geïnitieerd.

De journalist van Voetbal International stelt vrijdagavond in het televisieprogramma Veronica Inside namelijk dat Toon van Bodegom, de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Feyenoord, een grote vinger in de pap heeft gehad. "De nieuwe voorzitter van de RvC heeft gewoon ingegrepen", is Krabbendam resoluut.

Volgens Krabbendam heeft Van Bodegom ‘zijn oor te luisteren gelegd binnen alle geledingen van de club’ en overleg gevoerd met de Vrienden van Feyenoord. "Als daar dan uitkomt dat 49 procent van je aandeelhouders het niet meer in de technisch directeur ziet zitten... Van Bodegom voelde dat het sentiment niet goed was, dan behoor je in te grijpen. En hij is eigenlijk de eerste binnen Feyenoord die meteen van zich laat horen en een beslissing neemt."

Van Geel trad in het seizoen 2011/12 aan bij Feyenoord, dat op dat moment kampte met een enorme schuldenlast en een fors negatief eigen vermogen. Mede onder leiding van de technisch directeur werd Feyenoord weer financieel gezond. Feyenoord presteert dit seizoen ondermaats en volgens menigeen komt dit door de slechte samenstelling van de selectie waar Van Geel verantwoordelijk voor is. Algemeen directeur Jan de Jong sprong woensdag nog in de bres voor Van Geel: "Het gaat ook niet om de kritiek, maar om de mate waarmee die geuit wordt. De vorm en de inhoud, daar mag je wel wat van vinden. Ik vind dat soms op het onbeschofte af. Ik vind dat we dat met z’n allen nooit mogen accepteren", zo vertelde hij aan Feyenoord TV.