Rooney gruwelt van unieke kans Liverpool: ‘Het zou ondraaglijk voor mij zijn’

Liverpool staat momenteel bovenaan in de Premier League en heeft twee punten meer dan Manchester City, dat wel een duel minder heeft gespeeld dan the Reds. De ploeg van Jürgen Klopp maakt zodoende een goede kans op de landstitel, weet ook Wayne Rooney. De aanvaller van DC United zou het verschrikkelijk vinden als Liverpool kampioen wordt.

“Het is geweldig om uit het land te zijn nu Liverpool en Manchester City strijden om de titel”, knipoogt Rooney bij talkSPORT. De aanvaller begon zijn loopbaan bij Everton, aartsrivaal van Liverpool, en groeide later uit tot clubicoon van Manchester United, rivaal van Manchester City. Rooney hoopt dat laatstgenoemde club er met de titel vandoor gaat.

“Hopelijk weet Manchester City Liverpool achter zich te laten. Het zou ondraaglijk voor mij zijn als Liverpool kampioen wordt, het is de nachtmerrie van iedere Evertonian.” De veteraan weet nog goed dat Liverpool in 2005 ten koste van AC Milan de Champions League won. The Reds maakten een 0-3 achterstand goed en kwamen uiteindelijk als winnaar uit de eindstrijd.

“Ze hebben het er nu nog over”, vervolgt Rooney. “Als ze de landstitel pakken, dan hoor je dat over tien en vijftien jaar nog.” Liverpool hervat op zondag 31 maart de jacht op de eerste landstitel sinds 1990 met een thuisduel met nummer drie Tottenham Hotspur. Concurrent Manchester City gaat een dag eerder op bezoek bij degradatiekandidaat Fulham.