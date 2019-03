Kraay jr.: ‘Best stoer met plakplaatje hier en daar, maar hij had dat nodig'

Memphis Depay was donderdagavond de uitblinker bij Oranje door twee doelpunten en twee assists te produceren tijdens de 4-0 overwinning op Wit-Rusland. Hans Kraay jr. is onder de indruk van de spits van het Nederlands elftal en hoopt dat de aanvaller vertrouwen tankt, aangezien de Oranje-international bij Olympique Lyon niet is verzekerd van een vaste basisplek.

“Memphis gaat er bij Lyon vaker uit dan in op dit moment. Denzel Dumfries kon ook wel wat vertrouwen gebruiken. We hadden er vertrouwen in dat die twee het onder Ronald Koeman goed zouden gaan doen", aldus Kraay jr. bij FOX Sports. De analyticus merkt op dat de Franse club heeft aangegeven open te staan voor een vertrek van Depay.

"Zijn trainer en technisch directeur hebben aangegeven dat ze hem best zouden willen verkopen. Dat is toch niet lekker als je er vorig jaar negentien uit alle hoeken en standen ingeschoten hebt, ik weet niet hoeveel assists hebt gegeven en de goede lijn van de wedstrijden tegen Duitsland en Frankrijk hebt doorgetrokken bij je club."

"Ik vind het mooi dat hij zelfkritisch is. Ik denk helemaal niet dat het een vervelende jongen is. Als hij zijn vingers in zijn oren doet, heeft hij daar een verklaring voor”, aldus de oud-voetballer, die denkt dat Koeman een goede invloed heeft op de aanvaller. "Dat is een kwaliteit, dat je ook weet wanneer je iemand voor z'n kloten moet schoppen en wanneer niet. Hij weet wanneer hij een hand op iemands schouder moet leggen. Memphis is best stoer met een plakplaatje hier en daar, maar hij had dat ook nodig.”