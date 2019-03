Carragher: ‘Dat is het belangrijkste dat Klopp voor elkaar heeft gekregen’

Mohamed Salah en Sadio Mané werden recent in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid of Barcelona. Liverpool raakte eerder Philippe Coutinho kwijt aan de Catalanen, maar Jamie Carragher heeft het idee dat de situatie nu anders is. De oud-verdediger van the Reds is ervan overtuigd dat de huidige koploper van de Premier League in staat moet zijn om zijn topspelers te behouden.

“Het behouden van topspelers is het belangrijkste dat de clubleiding en Jürgen Klopp voor elkaar hebben gekregen. Liverpool is Coutinho recent verloren, maar ik denk dat het nu lastig om spelers weg te kapen bij de club. Natuurlijk zullen Real Madrid en Barcelona komen aankloppen voor spelers en dat is lastig, omdat de meeste spelers dolgraag bij die clubs willen spelen. Ik denk dat de spelers Klopp adoreren en om die reden aan boord willen blijven”, zegt Carragher tegenover Sky Sports.

“Klopp past bij Liverpool omdat hij een topmanager is, daar bestaat geen twijfel over. Dan zijn er nog zijn persoonlijkheid en zijn passie langs het veld, wat goed past bij de supporters van Liverpool”, vervolgt de oud-verdediger. “Zijn klik met de fans van Liverpool is van een ander niveau. Wanneer hij praat, luisteren de supporters. Klopp spreekt hun taal en speelt het voetbal dat ze graag willen zien. Het komt allemaal terug in de energie en de passie die hij aan de zijlijn toont.”

“De mensen in Liverpool hebben Klopp in hun harten gesloten. Hoe lang zal dat huwelijk duren? Dat hangt er ook vanaf hoe succesvol de club is. Er zijn veel topmanagers in de wereld en ik zeg niet dat Klopp de beste is. Maar ik denk wel dat er op dit moment niemand beter bij Liverpool past dan Klopp”, besluit Carragher. Na de interlandperiode hervat Liverpool de competitie met een thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. De formatie van Klopp gaat momenteel aan de leiding in de Premier League met een voorsprong van twee punten, maar heeft een wedstrijd meer gespeeld dan titelconcurrent Manchester City.