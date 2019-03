Guardiola: ‘Hij wilde de uitdaging bij Manchester City niet aangaan’

Pep Guardiola kon in de zomer van 2017 niet voorkomen dat Jadon Sancho Manchester City inruilde voor Borussia Dortmund. De talentvolle buitenspeler werd voor nog geen acht miljoen euro weggehaald bij the Citizens en heeft zich bij BVB in de basis gespeeld. Volgens Guardiola wilde de Engelse aanvaller de uitdaging om een basisplaats bij Manchester City te veroveren niet aangaan.

Dit seizoen kwam hij in de Bundesliga al 25 keer in actie en daarin was hij goed voor 8 doelpunten en 10 assists. Naar verluidt heeft Manchester United veel geld over om hem terug naar Engeland te halen, maar daar zou de aanvaller zelf geen trek in hebben. Guardiola is onder de indruk van de ontwikkeling van de buitenspeler en vindt het jammer dat hij niet voor zijn kans is gegaan bij Manchester City.

“Hij wilde de uitdaging niet aangaan, de kans om te ontdekken of hij goed genoeg was voor Manchester City”, aldus Guardiola, geciteerd door Metro. “Hij besloot om te vertrekken en dat is prima. Hij doet het goed en ik feliciteer hem met wat hij laat zien. Hij doet ongelofelijke dingen en kent een geweldig seizoen. Ik weet niet wat er dit seizoen met hem was gebeurd bij Manchester City.” Het contract van Sancho bij Borussia Dortmund loopt door tot aan de zomer van 2022.