Van Dijk blinkt uit en helpt Liverpool naar kwartfinales Champions League

Liverpool heeft zich woensdagavond ten koste van Bayern München geplaatst voor de kwartfinales van de Champions League. Na een doelpuntloos gelijkspel op Anfield, was de ploeg van manager Jürgen Klopp met 1-3 te sterk in de Allianz Arena. Een belangrijke rol was weggelegd voor Virgil van Dijk, die de assist gaf op het openingsdoelpunt van Sadio Mané en in de tweede helft de belangrijke 1-2 de touwen kopte. Mané bepaalde in de slotfase de eindstand.

Liverpool kreeg al vroeg in de wedstrijd een tegenvaller te verwerken. Aanvoerder Jordan Henderson raakte geblesseerd en moest zich na dertien minuten spelen laten vervangen door Fabinho. De vroege wissel was het enige noemenswaardige moment in de openingsfase, want Bayern en Liverpool waren aan elkaar gewaagd en het ontbrak aan grote kansen. Na 26 minuten spelen waren het the Reds die uit het niets op voorsprong kwamen. Van Dijk, die in de heenwedstrijd nog ontbrak vanwege een schorsing, had een lange pass op Mané in huis. De aanvaller liep weg uit de rug van Rafinha en kwam op de rand van het strafschopgebied Manuel Neuer tegen. De Senegalees kapte de doelman uit en scoorde met een bekeken boogbal. Even later ontsnapte de ploeg van trainer Niko Kovac aan een grotere achterstand. Mané stak de mee opgekomen back Andrew Robertson weg en laatstgenoemde stuitte bij zijn inzet op Neuer.

De achterstand was voor Bayern reden om het tempo op te schroeven. Het team van Kovac zocht nadrukkelijker de aanval en dat resulteerde vijf minuten voor rust in de gelijkmaker. Serge Gnabry had vanaf de rechterflank een scherpe voorzet in huis. Met Robert Lewandowski in zijn rug wilde Joël Matip de bal wegwerken, maar hij schoot de bal op ongelukkige wijze achter zijn eigen doelman: 1-1. Voor Liverpool was er bij die score nog niets aan de hand, want ook bij een 1-1 gelijkspel zou de Premier League-club zich plaatsen voor de kwartfinales. Bayern moest winnen om zich bij de laatste acht in Europa te voegen en dus werd direct na de thee de jacht op nog een doelpunt geopend. Toch waren het de Engelsen die na rust de grootste kans kregen. Mohamed Salah werd gevaarlijk, maar stuitte op Neuer.

Daar waar Bayern nog een doelpunt nodig had, was het Liverpool dat de beste mogelijkheden kreeg. De thuisploeg wist aanvallend nauwelijks een vuist te maken. Aan de andere kant was het Van Dijk die twintig minuten voor tijd een mokerslag uitdeelde. James Milner zocht met een hoekschop de Nederlandse verdediger, die het hoogste sprong van iedereen en Neuer het nakijken liet. Van Dijk kopte de bal goed naar de grond, ver buiten het bereik van de Bayern-doelman. De Duitse grootmacht werd gedwongen om vol op de aanval te gaan spelen. Daardoor ontstonden er grote ruimtes op het veld, waar Liverpool goed gebruik van maakte. Een kwartier voor tijd kreeg Salah dé kans om de wedstrijd definitief te beslissen, maar Neuer hield zijn ploeg in leven.

De tijd tikte weg in het voordeel van Liverpool. Het spel golfde in de slotfase op en neer. Bayern deed wat het kon, maar slaagde er maar niet in om een gaatje te vinden in de achterhoede van Liverpool. Met nog vijf minuten op de klok werd de wedstrijd definitief beslist toen Salah een afgemeten voorzet in huis had op Mané. De aanvaller verschalkte Neuer voor de tweede keer deze avond: 1-3. De wedstrijd was gespeeld en de Allianz Arena stroomde leeg. Net als Manchester City, Manchester United en Tottenham Hotspur plaatst Liverpool zich als vierde Engelse club voor de kwartfinales van de Champions League.