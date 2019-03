Ten Hag vindt besluit KNVB ‘logisch’: ‘Waar speelt onze subtop anders voor?’

Ajax-trainer Erik ten Hag wil geen enkel risicio nemen met Frenkie de Jong. De middenvelder werd afgelopen zondag tegen Fortuna Sittard na 45 minuten gewisseld met liesklachten en woensdagavond verschijnt hij niet aan de aftrap tegen PEC Zwolle. De aankoop van Barcelona zit wel op de bank. In gesprek met FOX Sports geeft Ten Hag aan dat hij voorzichtig is met De Jong.

Waar De Jong op de bank zit, is Hakim Ziyech met een blessure buiten de wedtrijdselectie gelaten. Ten Hag gaat ervan uit dat de Marokkaans international zondag kan spelen tegen AZ. De Jong zal dan waarschijnlijk ook weer aan de aftrap kunnen verschijnen. “Frenkie kan wel spelen, maar dit is pas zijn eerste volledige seizoen. Dan moet je voorzichtig zijn, want overbelasting ligt op de loer. Mocht hij dan ergens last van hebben, dan moet je dat serieus nemen. We moeten oppassen dat kleine klachten geen grote klachten worden”, aldus Ten Hag, die vlak voor de wedstrijd benadrukte dat De Jong wel gewoon in actie kan komen als dat van hem gevraagd wordt. “Anders zit hij niet op de bank.”

De KNVB meldde woensdag dat verschillende Eredivisie-duels op een andere datum of tijdstip worden afgewerkt, om Ajax een zo goed mogelijke voorbereiding te gunnen in aanloop naar de kwartfinales van de Champions League. “Ik vind dat heel logisch, die keuzes worden gemaakt in het belang van het Nederlandse voetbal”, aldus Ten Hag. “Genoeg rust is van belang, want het zijn niet alleen belangrijke wedstrijden voor Ajax, maar ook voor het Nederlandse voetbal. Waar speelt onze subtop voor als wij met Ajax de punten niet binnenhalen?”