Onderzoek naar Tilburgse ‘pitch invasion’: ‘De KNVB neemt deze zaak serieus’

De aanklager van de KNVB gaat een vooronderzoek instellen naar het gedrag van de fans van Willem II. In de halve finale van de TOTO KNVB Beker wonnen de Tilburgers na strafschoppen van AZ. Dat leidde tot grote vreugde en een ware pitch invasion in het Koning Willem II Stadion. De voetbalbond laat dat echter niet zomaar gebeuren en wil het voorval goed onderzoeken en de aanklager wacht nu op de wedstrijdrapporten van de clubs en scheidsrechter.

Nadat AZ-aanvaller Björn Johnsen de beslissende strafschop tegen de paal had geschoten, besloten veel aanwezige supporters het veld te betreden voor een Tilburgs volksfeest. Stewards konden niet voorkomen dat een groot aantal fans binnen de lijnen feestvierde met de spelers en ook een oproep van de stadionspeaker hielp niet. De fans gedroegen zich overigens prima en maakten zelfs een erehaag voor de teleurgestelde AZ'ers.

Toch moet het voorval in Tilburg volgens de voetbalbond goed onderzocht worden. "De KNVB neemt deze zaak serieus en wil tot een goede schikking komen", zegt persvoorlichter Marc Tils van de KNVB in gesprek met het Brabants Dagblad. De openbare aanklager heeft de wedstrijdrapporten van de clubs en scheidsrechter opgevraagd en gaat na ontvangst beslissen of het nodig is om verdere stappen te ondernemen tegen Willem II.