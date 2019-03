Waterreus breekt lans: ‘Gaat er iets mis dan schrijven ze dit toe aan Ten Hag’

Na een meer dan uitstekende week, met overwinningen op Real Madrid (1-4) en Fortuna Sittard (4-0), zijn er steeds meer positieve geluiden te horen over Ajax-trainer Erik ten Hag. Ronald Waterreus signaleert dat er steeds meer lof is voor de oefenmeester en vindt het onterecht dat hij bij bepaalde media behoorlijk onder vuur heeft gelegen.

“Wie niet beter zou weten, zou denken dat die eclatante zegereeks van Ajax door Europa ondanks Ten Hag is. En niet dankzij. U begrijpt vast waar die beeldvorming zijn oorsprong vindt. In de pennenstreken van wat redacteuren uit onze hoofdstad. Als Ajax goed presteert ligt het volgens hen aan Dusan Tadic, Hakim Ziyech en Frenkie. Gaat er iets mis dan schrijven ze dit toe aan Ten Hag”, schrijft Waterreus in zijn column in de Limburger.

De oud-doelman stelt dat Ten Hag geen ‘getapte Amsterdammer’ is, maar een ‘eigenwijze, knauwerige Tukker die op een vrije zaterdagavond liever achter zijn laptop kruipt, dan dat hij een biertje pakt in het Jordanese café Rooie Nelis’. “Maar maakt hem dat als trainer van Ajax minder geschikt? Integendeel, blijkt. En ik vermoed dat iedereen dit nu wel ziet, ook degenen die gewoonlijk wat gevoelig zijn voor dat ongegeneerd inspelen op de onderbuik”, zo concludeert Waterreus.

Hij is van mening dat Ajax momenteel beter voetbalt dan in de jaren onder Frank de Boer, waarin de Amsterdammers vier keer op rij kampioen werden. “In Amsterdam, in Trutjeshoek, zelfs in Eindhoven; overal zullen ze over twintig jaar nog herinneren hoe weergaloos Tadic, De Jong, Daley Blind en consorten speelden. En ik durf ik te voorspellen dat het hier niet bij blijft. Dit Ajax kan serieus de Champions League winnen.”