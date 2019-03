‘Isco misdraagt zich en moet vrezen voor straf van Real Madrid’

Isco moet vrezen voor een straf van Real Madrid, zo claimt Marca zondag. De middenvelder is al wekenlang onderwerp van gesprek en zorgde dinsdagavond rond het Champions League-duel met Ajax (1-4) wederom voor ophef. De Spanjaard miste een bijeenkomst voorafgaand aan de wedstrijd én besloot zich niet te melden bij de spelersbus om gezamenlijk naar het stadion te rijden.

Isco zat niet bij de wedstrijdselectie toen Real met duidelijke cijfers uit het miljardenbal werd geknikkerd door de Amsterdammers. Toen de middenvelder dit besluit van trainer Santiago Solari meekreeg, verliet Isco het trainingscomplex van Real naar een onbekende bestemming. Het is gebruikelijk dat de spelers van Real bij een wedstrijd met de spelersbus meereizen naar het stadion.

Isco kon niet begrijpen waarom hij afgelopen weekend nog vijftien minuten mocht meedoen tegen Barcelona (0-1), terwijl hij enkele dagen later niet eens in de selectie zat. Isco ging met eigen vervoer naar het Santiago Bernabéu en zag zijn ploeggenoten ten onder gaan tegen Ajax. Voor, tijdens én na de wedstrijd was Isco niet bij zijn teamgenoten in de kleedkamer om hen te steunen.

Solari heeft het gedrag van Isco doorgespeeld naar de clubleiding. De top van Real heeft aan de hand van de informatie van de Argentijnse trainer nu besloten om een onderzoek in te stellen naar Isco, zo meldt Marca zondagmiddag. De Spanjaard heeft al zijn excuses aangeboden aan Solari en de rest van de spelersgroep, maar kan dus alsnog een straf verwachten van de grootmacht. Isco zit zondag ook niet bij de selectie als Real het opneemt tegen Real Valladolid.