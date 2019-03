‘Van Dijk de beste verdediger ter wereld? Nee, ik kies nog voor Ramos’

Rio Ferdinand ziet Virgil van Dijk niet als de beste verdediger ter wereld. De voormalig mandekker van Manchester United is diep onder de indruk van de Oranje-international, maar benadrukt in gesprek met de Daily Mirror het belang van het winnen van prijzen. Sergio Ramos van Real Madrid heeft een veel grotere prijzenkast en staat in de grote wedstrijden op, stelt Ferdinand. Het gebrek aan eremetaal is ook de reden dat Van Dijk volgens Ferdinand op dit moment niet in aanmerking komt om Speler van het Jaar te worden in de Premier League.

"Ik zou nog steeds voor Sergio Ramos kiezen", vertelt Ferdinand, als hem wordt gevraagd wie de beste verdediger ter wereld is. "Als de grote wedstrijden voor de deur staan en er prijzen gepakt kunnen worden, dan staat hij er met opgestroopte mouwen. Je moet prijzen pakken, voordat je de beste ter wereld genoemd kunt worden. Het is niet genoeg om goed te spelen in een ploeg die zilver of brons pakt, of vierde wordt."

Liverpool staat momenteel tweede in de Premier League. Als the Reds de landstitel aan Manchester City moeten laten, is het volgens de oud-international van Engeland logisch dat alleen spelers van de ploeg van Josep Guardiola in aanmerking komen voor de titel van Speler van het Jaar. "Als spelers worden genoemd die niets hebben gewonnen, dan denk ik: hoe? Je hebt je team niet naar prijzen geleid. Je moet deel uitmaken van een winnend elftal, voordat je gezien kunt worden als de beste."

"Virgil is een fantastische speler, in potentie de beste ter wereld, maar op dit moment zeg ik: nee. En ik denk dat hij het daarmee eens zou zijn. Winnen is een essentieel onderdeel", onderstreept Ferdinand. "Als Liverpool kampioen wordt, dan valt er wat voor te zeggen. Maar het zou vreemd zijn als ze tweede of derde worden en hij wordt verkozen tot beste speler. Je hebt Raheem Sterling nog, en spelers als Sergio Agüero, David Silva en Bernardo Silva. En Heung-Min Son, al heeft Tottenham Hotspur ook nog niets gewonnen."