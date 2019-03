‘Man United overweegt verhuur Tahith Chong; Ajax heeft interesse’

Tahith Chong heeft een droomweek achter de rug bij Manchester United. De aanvaller mocht afgelopen zaterdag in de Premier League debuteren tegen Southampton en enkele dagen later trad hij voor het eerst aan in de Champions League, toen hij mocht invallen bij het duel met Paris Saint-Germain. Volgens diverse Engelse media is Chong volgend seizoen mogelijk actief in de Eredivisie.

Chong ontwikkelt zich goed bij de Engelse topclub en manager Ole Gunnar Solskjaer is overtuigd van de kwaliteiten van de buitenspeler. The Red Devils overwegen Chong volgend seizoen uit te lenen, zodat hij meer speelminuten maakt op een hoog niveau. Verschillende buitenlandse competities zouden een optie zijn voor zowel United als Chong.

Afgelopen zomer meldden zich al verschillende clubs bij United die geïnteresseerd waren om Chong te strikken en in de winterse transferperiode waren het wederom clubs uit Nederland en Duitsland die aanklopten bij de Engelsen. Naar verluidt heeft onder meer Ajax interesse getoond in de diensten van de negentienjarige aanvaller.

De international van Jong Oranje stapte in 2016 over van Feyenoord naar United. “Ik ben Feyenoord dankbaar voor al die jaren, maar zag een uitdaging bij Manchester United”, zo legde hij zijn transfer onlangs uit. Chong debuteerde op 5 januari al voor de Engelse topclub in de FA Cup, toen hij een klein halfuur mocht meedoen tegen Reading (2-0 zege).