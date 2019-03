Real Madrid - Ajax: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax staat dinsdagavond (21.00 uur) in de return van de achtste finales van de Champions League voor de loodzware opgave om in het Santiago Bernabéu een 1-2 achterstand weg te poetsen tegen Real Madrid. De ploeg van Erik ten Hag maakte drie weken geleden een uitstekende indruk, maar liet grote kansen onbenut, daar waar de Madrilenen aan een paar kansen genoeg hadden om de overwinning uit het vuur te slepen in de Johan Cruijff ArenA. Ajax gaat het duel in Madrid in als underdog en heeft minder te verliezen dan de Koninklijke, waar de druk op de schouders van trainer Santiago Solari de afgelopen weken stevig is toegenomen.

Vorm Real Madrid en Ajax

Ajax kent een veel betere voorbereiding op de return dan op de heenwedstrijd. Waar in aanloop naar de thuiswedstrijd de klap van de 6-2 nederlaag tegen Feyenoord nog hard doordreunde, zijn er nu louter lachende gezichten te zien in de Ajax-selectie. Het duel met de Spaanse grootmacht lijkt een omslagpunt geweest te zijn. Tegen Real Madrid haalde Ajax weer een hoog niveau en die lijn werd doorgetrokken in de Eredivisie en TOTO KNVB Beker. In de competitie is koploper PSV weer in het vizier en heeft Ajax een eventueel kampioenschap weer in eigen hand. Vorige week werd in het bekertoernooi revanche genomen op Feyenoord. In De Kuip werd met 0-3 gewonnen en de finale bereikt.

Waar Ajax de afgelopen weken afrekende met NAC Breda (5-0), ADO Den Haag (1-5), Feyenoord (0-3) en vorig weekend vrij kreeg van de KNVB, heeft Real Madrid drukkere weken met mindere resultaten achter de rug. Een paar dagen na de zege in Amsterdam ging Real Madrid met 1-2 onderuit tegen Girona. Op bezoek bij Levante werd nog wel gewonnen, maar daarna volgden twee thuisnederlagen tegen Barcelona. Het team van Solari werd voor eigen publiek uitgeschakeld in de halve finale van de Copa del Rey door de rivaal uit Catalonië (0-3) en afgelopen zaterdag was Barça met 0-1 te sterk in competitieverband. In LaLiga is de achterstand op de koploper opgelopen naar twaalf punten, waardoor de Champions League de enige prijs is waar Real Madrid nog voor in de race is. De druk op Solari is dan ook groot.

De trainers

Ondanks een doorlopend contract tot medio 2021 is het niet ondenkbaar dat, wanneer Real Madrid dit seizoen de Champions League niet wint, de clubleiding op zoek gaat naar een nieuwe trainer. De naam van José Mourinho viel reeds al in de Spaanse kranten en zelf gaf de clubloze Portugese trainer deze week aan dat hij open staat voor een terugkeer. “Ach, Real Madrid heeft meer aanbidders dan Julia Roberts”, reageerde Solari maandag tijdens de persconferentie gevat op de woorden van Mourinho.

Ajax kan een getergd Real Madrid verwachten, weet ook Ten Hag. “Ze weten dat als ze nog een prijs willen halen dit de laatste weg voor hun is”, aldus de Ajax-trainer maandagavond tijdens het persmoment. “Dat brengt waarschijnlijk een andere instelling met zich mee, maar dat maakt ons eigenlijk niet uit. Wij zijn nog op 3 fronten actief, maar wij moeten net zo graag willen. Onze spelers zijn hongerig en ambitieus.”

Blessures en schorsingen

Aan de kant van Real Madrid ontbreekt aanvoerder Sergio Ramos. De Spanjaard pakte in Amsterdam vlak voor tijd een gele kaart, waardoor hij geschorst was voor de return. De UEFA deed onderzoek en was ervan overtuigd dat hij deze kaart opzettelijk heeft gepakt en daardoor met een schone lei aan de kwartfinale zou willen beginnen. De voetbalbond heeft hem derhalve voor twee duels geschorst. Ten Hag noemt zijn afwezigheid een ‘aderlating’ voor Real Madrid. “Hij is de baas achterin. Als een dergelijke speler ontbreekt, wordt de ploeg daar niet sterker op." Even leek het erop dat Real het tegen Ajax ook zonder Raphaël Varane moest doen. De Fransman hield een knieblessure over aan de wedstrijd van woensdag tegen Barcelona, maar hij is opgenomen in de wedstrijdselectie en lijkt dinsdagavond gewoon inzetbaar.

Ajax is maandag met een fitte selectie afgereisd naar Madrid. Lisandro Magallán is hersteld van een bovenbeenblessure en ook Benfica-huurling Bruno Varela is fit genoeg om plaats te nemen op de bank. Alleen de langdurig geblesseerden Carel Eiting en Hassane Bandé zijn aan de kant van Ajax niet inzetbaar. Bij de Amsterdammers werd in aanloop naar de heenwedstrijd gevreesd voor schorsingen bij de return, want Noussair Mazraoui, Matthijs de Ligt, Daley Blind en Nicolás Tagliafico stonden op scherp. De Ajax-verdedigers slaagden erin om niet tegen een gele kaart aan te lopen en kunnen dinsdagavond dan ook aan de aftrap verschijnen.

Vermoedelijke opstellingen

Volgens de Spaanse kranten zal Sergio Ramos in het hart van de verdediging vervangen worden door Nacho, die afgelopen zaterdag nog een schorsing uitzat tegen Barcelona. Hij zal naast Varane komen te spelen. Op de linksbackpositie lijkt Sergio Reguilón opnieuw de voorkeur te krijgen boven Marcelo. Met Casemiro, Toni Kroos en Luka Modric staat het middenveld van Real Madrid vast. In de voorhoede lijkt Solari een wijziging door te gaan voeren ten opzichte van het duel met Barcelona. Gareth Bale kreeg tegen Barça een basisplaats, maar werd na een uur spelen onder begeleiding van een hels fluitconcert naar de kant gehaald. Naar verwachting wordt de aanvaller aan de aftrap vervangen door Lucas Vázquez.

De verwachting is dat Ten Hag voor dezelfde elf namen kiest als in de thuiswedstrijd. De Ajax-trainer kiest in grote Europese wedstrijden doorgaans voor Dusan Tadic in de punt van de aanval, net zoals hij dat vorige week nog deed tegen Feyenoord. Hierdoor mogen David Neres en Hakim Ziyech rekenen op een basisplek op de flanken.

Vermoedelijke opstelling Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Reguilón; Casemiro, Modric, Kroos; Vinícius, Benzema, Vázquez

Vermoedelijke opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne, De Jong, Van de Beek; Ziyech, Tadic, Neres

Statistieken

O De laatste keer dat Ajax een tweeluik in de knock-outfase van de Champions League overleefde, was in het seizoen 1996/97. Toen rekende men in de kwartfinales af met Atlético Madrid, alvorens Juventus in de halve finales te sterk bleek.

O Real Madrid won vier van de vijf laatste Champions League-edities. Juventus was in het seizoen 2014/15 het laatste team dat de Spaanse grootmacht in de knock-outfase van het toernooi wist te elimineren. Dat gebeurde toen in de halve finales.

O Real Madrid verloor 2 van zijn laatste 5 duels voor eigen publiek in de Champions League (2 zeges en 1 remise), net zoveel als in de 48 voorgaande thuiswedstrijden (40 zeges en 6 remises).

O Ajax won in maart 1997 voor het laatst een uitduel in de knock-outfase van de Champions League. Dat gebeurde toen nota bene in Madrid, op bezoek bij Atlético.

O Van de twaalf doelpunten die Ajax dit seizoen wist te maken in de Champions League, vielen er elf in de tweede helft (92%).

O Karim Benzema was in de zes Champions Leauge-duels die hij speelde met Ajax telkens goed voor minimaal een doelpunt of een assist (vier doelpunten, vier assists). Met zijn treffer in het heenduel werd hij na Cristiano Ronaldo, Lionel Messi en Raúl pas de vierde speler die de grens van zestig Champions League-doelpunten wist te passeren.