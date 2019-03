Kluivert en Karsdorp zien ultieme vernedering AS Roma met lede ogen aan

Lazio heeft de Romeinse derby met AS Roma zaterdagavond in zijn voordeel weten te beslissen. Het elftal van trainer Simone Inzaghi legde de aartsrivaal door doelpunten van Felipe Caicedo, Ciro Immobile en Danilo Cataldi met liefst 3-0 over de knie. Roma blijft voorlopig vijfde staan in de Serie A, maar heeft nu nog maar drie punten meer dan Lazio, dat bovendien nog een wedstrijd tegoed heeft.

Zonder Justin Kluivert en Rick Karsdorp, die beiden negentig minuten op de bank zaten, kende Roma een dramatische start. Joaquin Correa snelde na twaalf minuten voetballen met speels gemak voorbij Federico Fazio, waarna de Argentijnse spelmaker een vernuftige pass in huis had op Caicedo. Die omspeelde doelman Robin Olsen en kon vervolgens simpel voor de 1-0 zorgen. Het antwoord van Roma volgde bijna onmiddellijk, maar Thomas Strakosha redde knap op een inzet van Edin Dzeko.

Het restant van de eerste helft leverde geen grote kansen op. Beide teams speelden ideeëloos en kwamen voor rust niet meer in de buurt van een doelpunt. Kort na de onderbreking was Roma via Nicolò Zaniolo gevaarlijk, maar de volley van het toptalent scheerde voorbij het doel van Lazio. Even later schoot Lorenzo Pellegrini recht in de handen van Strakosha. Roma kwam beter in de wedstrijd, maar het elftal van Eusebio Di Francesco zag alle hoop op een resultaat een kleine twintig minuten voor tijd vervliegen.

Fazio haalde de doorgebroken Correa neer, waarna de strafschop die volgde op zeer overtuigende wijze werd benut door Immobile. Roma wist geen ommekeer meer te realiseren. Sterker nog: in de absolute slotfase maakte Cataldi er nog 3-0 van en werd Aleksandar Kolarov met rood van het veld gestuurd. Daardoor beleefde Roma een werkelijk dramatische generale repetitie voor de Champions League-return van aankomende week tegen FC Porto. I Giallorossi verdedigen woensdagavond in Portugal een 1-2 voorsprong.