Willem II-fans vormen erehaag voor AZ: ‘Ons publiek is fantastisch'

AZ ging donderdagavond tegen Willem II ten onder in de halve finale van de TOTO KNVB Beker. In Tilburg ging de ploeg van trainer John van den Brom onderuit in de strafschoppenserie. Nadat de finale bereikt was, stormden honderden Willem II-supporters het veld op. Toen de spelers van AZ de meegereisde supporters wilde bedanken, vormden de fans van de thuisploeg een erehaag.

De spelers van AZ zochten teleurgesteld de kleedkamer op, maar kwamen even later toch terug om de fans te bedanken. Op dat moment stond het veld vol met Willem II-fans, maar zijn vormden een erehaag voor de ploeg van trainer John van den Brom. De Alkmaarders kregen applaus van de Tilburgse supporters. Adrie Koster, trainer van Willem II, kon de actie wel waarderen en was niet verbaasd door de actie van de eigen aanhang.

“Ons publiek is fantastisch, al het hele seizoen”, liet de trainer weten in gesprek met FOX Sports. “Als je ze dit dan kan geven als een beloning, dan is dat ontzettend mooi. De finale is een schitterend vooruitzicht, we kijken er ontzettend naar uit. Zoveel kansen krijgen we ook niet om een finale te spelen. We hebben het geflikt, schitterend.”

Koster gaf aan dat hij zijn ploeg heeft laten trainen op het nemen van strafschoppen. In totaal werden zes van de negen strafschoppen gemist. Aan de kant van AZ scoorde alleen Oussama Idrissi. “De stafschoppen werden slecht genomen of er is goed gekeept. Als je als keeper drie ballen klemvast hebt, is de conclusie: slecht genomen”, aldus Van den Brom tegenover de NOS. “Het waren de vaste penaltynemers, daar was geen discussie over. Maar als vier van de vijf spelers missen, is dat bizar."