Wijnaldum: ‘Het irriteerde me dat er werd geschreven dat ik wilde vertrekken’

Georginio Wijnaldum is dit seizoen een belangrijke pion in het elftal van Liverpool. De 28-jarige middenvelder is een populaire speler bij the Reds, mede door zijn bescheiden karakter. “Ik ben een beetje een verlegen persoon, maar weet wel dat ik een goede voetballer ben”, zo vertelt Wijnaldum in een interview met de Daily Mail.

“Ik denk niet dat het verkeerd is om een groot ego te hebben. Soms kan het je helpen en als voetballer heb je het nodig om jezelf te respecteren. Als je een goede speler bent, moet je ook zeggen dat je een goede speler bent. Je moet zelfvertrouwen hebben. Bij Zlatan Ibrahimovic vind ik dat mooi, omdat hij weet dat hij goed is en zichzelf waardeert. Ik ben iets anders”, vertelt Wijnaldum. De Rotterdammer speelde dit seizoen reeds dertig wedstrijden, waarin hij goed was voor twee doelpunten en één assist.

“Ik ben nu eenmaal zo, mijn oma heeft me opgevoed en heeft hetzelfde karakter. Ze is ingetogen, maar weet wat ze waard is”, zo gaat de middenvelder verder. Met Naby Keïta en Fabinho haalde Liverpool afgelopen zomer twee concurrenten voor Wijnaldum in huis. “Ik heb me daar geen zorgen over gemaakt. Je speelt bij Liverpool, een absolute topclub. Als een speler ergens goed presteert, wil de club hem binnenhalen. Dan maakt het niet uit of een speler binnen de selectie het goed doet op een bepaalde positie. Ze halen spelers binnen om het team beter te maken, dus het was aan mij om aan de manager te laten zien dat ik de beste ben op die positie.”

“Veel spelers denken: oké, ze hebben mij niet meer nodig. Maar je moet het de manager juist laten zien en hem zo dwingen om je in de basiself te zetten”, aldus Wijnaldum. “Het heeft me geïrriteerd dat er in de media werd geschreven dat ik wilde vertrekken. Het maakte mij niet uit dat Liverpool die spelers binnenhaalde. Toen ik naar Liverpool ging, waren er al goede spelers. Het was vervelend, ik houd niet van die verhalen. Ik heb vervolgens met de manager daarover gesproken. Althans, hij sprak met mij. Hij was verbaasd door de verhalen. Voor mij was het ook een verrassing. Ik weet niet of hij echt dacht dat ik had gezegd dat ik weg wilde. De manager zei: Jij gaat niet vertrekken. Ik heb hem verteld dat ik ook niet weg wilde.”

“Ik heb gehoord dat mensen me een unsung hero noemen en misschien is dat zo, maar ik heb er geen problemen mee. Ik weet hoe mijn ploeggenoten en de manager over mij denken, ze waarderen me echt. Zij zien mij niet op de manier hoe buitenstaanders tegen mij aankijken. Ik voel me geliefd, dat is het belangrijkste. Vaak krijgen de spelers die scoren de meeste complimenten. Doordat we goed verdedigen, kunnen we aanvallen. Voetbal is een teamsport en je moet zorgen dat je ploeggenoten sterker worden”, stelt de middenvelder.

Voor het Liverpool van Wijnaldum staat zondagmiddag de competitiewedstrijd tegen Manchester United op het programma. De middenvelder realiseert zich dat de supporters van the Red Devils er alles aan zullen doen om Liverpool van de titel te houden. “Ik weet nog dat ik bij Feyenoord speelde en de titelrace tussen FC Twente en Ajax ging. Voorafgaand aan onze wedstrijd tegen Twente stonden er vijftig supporters op het veld, die zeiden dat we moesten verliezen om Ajax van de titel te houden. Zo werkt het ook tussen Manchester United en Liverpool.”