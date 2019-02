‘Bayern is bereid om Barcelona ‘forse transfersom’ te betalen’

Ivan Rakitic werd de afgelopen tijd al meerdere malen in verband gebracht met een overstap naar Internazionale, maar de Italianen zijn niet de enige gegadigde voor de Kroaat. Sport meldt vrijdag namelijk dat Bayern München zijn interesse in Rakitic eveneens kenbaar heeft gemaakt en de Duitsers zouden bereid zijn om een ‘forse transfersom’ op tafel te leggen.

Rakitic is dit seizoen nog basisspeler onder Ernesto Valverde, maar de middenvelder weet dat er met Frenkie de Jong in de zomer een nieuwe concurrent binnenkomt. Barcelona kan daarnaast ook beschikken over de nog jonge Arthur, terwijl Adrien Rabiot mogelijk eveneens binnen gehengeld wordt. De club is bovendien niet van plan om het nog tot 2021 doorlopende contract van de 102-voudig international van Kroatië open te breken, waardoor Rakitic zich op dit moment beraad op zijn toekomst.

Hoewel Valverde niet graag afscheid neemt van Rakitic weet de trainer wel dat er mogelijk een offer gebracht zal moeten worden als er een niet te weigeren aanbieding binnenkomt op de burelen van het Camp Nou. Bayern is van plan om de selectie in de komende seizoenen flink op de schop te gooien en is daarom op zoek naar een middenvelder met de kenmerken van Rakitic. Dat hij al Bundesliga-ervaring heeft opgedaan in zijn tijd bij Schalke 04 wordt daarbij gezien als een pluspunt.

Naast Inter en Bayern zouden Manchester United en Juventus zich op de achtergrond eveneens bezighouden met een eventuele transfer van de dertigjarige Rakitic, terwijl Chelsea inmiddels afgehaakt is. The Blues mogen de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers halen en zijn daardoor kansloos. Barcelona verwacht dat de biedingsoorlog in de komende maanden definitief los zal barsten en gaat er naar verluidt van uit dat Rakitic voor meer dan vijftig miljoen euro van de hand gedaan kan worden.