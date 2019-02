Van Bronckhorst ziet kansen tegen PSV: ‘Daar moeten wij van profiteren’

Feyenoord hoopt zondag de rug te rechten na de nederlaag van vorige week tegen FC Groningen (1-0). Op bezoek bij PSV kan trainer Giovanni van Bronckhorst niet beschikken over Eric Botteghin, Justin Bijlow en Yassin Ayoub. De coach van de Rotterdammers verwacht een zware middag. "Elk puntenverlies is nadelig voor PSV. Zij gaan er vol voor. Daar moeten wij ook van kunnen profiteren, dat zij moeten. Zij gaan ruimtes laten”, verwacht Van Bronckhorst.

De Feyenoord-trainer kan zondag mogelijk weer beschikken over Ridgeciano Haps. De linksback kwam na het verloren uitduel met Excelsior niet meer in actie en trainde vrijdag weer volledig mee. “En van een aantal spelers weet ik nog niet of ze kunnen spelen zondag", wordt Van Bronckhorst geciteerd door RTV Rijnmond. Het is vooralsnog onduidelijk op welke spelers hij doelt.

Feyenoord pakt dit seizoen de meeste punten voor eigen publiek. Op vreemde bodem gaat het vaak mis. Van de elf uitduels gingen er deze voetbaljaargang slechts drie gewonnen. Na de verliespartij in Groningen hoopt Feyenoord zondag op een beter resultaat in het Philips Stadion. “Dat kan. Dat hebben wij al laten zien. Meestal in topwedstrijden gaat het goed”, zegt de trainer.

De nederlaag van vorige week tegen Groningen kwam hard aan bij Feyenoord. Hoe de nummer drie van de Eredivisie de tik heeft proberen te verwerken? “We hebben het gedaan zoals we het normaal doen. Praten met spelers, de beelden erbij pakken”, wordt de trainer geciteerd door het Algemeen Dagblad. “En dat is volgens mij de enige manier om het te doen.” Van Bronckhorst verwacht een scherp PSV. “PSV mag geen punten verliezen. Ze zullen ruimtes prijs moeten geven. En daar moeten wij van profiteren.”

Volgens Van Bronckhorst benaderen PSV en Feyenoord de wedstrijd van zondag op een andere manier. PSV kan zich in de strijd om het kampioenschap geen puntverlies veroorloven, terwijl het duel voor Feyenoord niet beslissend zal zijn. “We weten dat de wedstrijd tegen PSV nog niet beslissend is voor de strijd om plek drie”, aldus de coach, die wijst naar de bekerwedstrijd van volgende week tegen Ajax. “Een nederlaag tegen Ajax zou het einde van ons bekeravontuur betekenen.”