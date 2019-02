Simeone grijpt ‘cojones’ na openingstreffer: ‘Het was geen fraai gebaar’

Atlético Madrid boekte woensdagavond in eigen huis een 2-0 overwinning op Juventus en lijkt zo goede papieren voor het bereiken van de kwartfinale van de Champions League in huis te hebben. Trainer Diego Simeone rekent zich echter vooralsnog niet rijk en de Argentijn gaat ervan uit dat zijn ploeg voor een zware return in Turijn staat.

“We speelden eerder ook al geweldig tegen Borussia Dortmund. Nu hadden we belangrijke spelers als Koke en Diego Costa terug en waren we in staat om een intelligente wedstrijd te spelen tegen een geweldig team met enorm sterke spelers”, reageerde hij na de wedstrijd bij Sky Italia. “We moesten proberen om alle mogelijkheden die we kregen te verzilveren en we hebben nu een enorm goed resultaat behaald.”

“We weten echter ook dat we in Turijn tegenover een geweldig team, van een geweldige club met geweldige kampioenen, zullen komen te staan. We gaat er voor de volle honderd procent van uit dat we daar gaan lijden”, was hij duidelijk. Simeone baarde opzien door na de openingstreffer van José María Giménez naar zijn kruis te grijpen, maar El Cholo haastte zich na de wedstrijd om uit te leggen dat hij het niet als negatief gebaar bedoelde: “Ik deed het als speler al eens tijdens Lazio - Bologna en ik deed het nu om aan onze fans te laten zien dat we cojones (ballen, red.) hebben.”

“Het was niet gericht op de tegenstander, ik stond naar onze eigen supporters toegedraaid. Het was geen fraai gebaar, dat moet ik toegeven, maar ik vond dat ik het moest doen. Het was zo’n moeilijke wedstrijd en we hebben zo hard gevochten. Diego Costa werkte keihard terwijl hij niet eens honderd procent fit was. Ik moest laten zien hoe ik me voelde. Ik kan alleen maar mijn excuses aanbieden als iemand zich beledigd voelt, maar het kwam vanuit mijn hart.” De return tussen Atlético en Juventus staat op dinsdag 12 maart op de agenda.