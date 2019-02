Pogba eist hoofdrol op tegen Chelsea met sublieme assist en treffer

Manchester United heeft zich maandagavond geplaatst voor de kwartfinales van de FA Cup. Het team van manager Ole Gunnar Solskjaer was op Stamford Bridge aan de hand van uitblinker Paul Pogba te sterk voor Chelsea: 0-2. Pogba bereidde de openingstreffer van Ander Herrera voor en bepaalde uiteindelijk zelf al in de eerste helft de eindstand.

Manchester United verloor vorige week in het Champions League-treffen met Paris Saint-Germain (0-2) voor het eerst onder Solskjaer, maar de ploeg bleek op Stamford Bridge absoluut niet aangeslagen door dat verlies. The Red Devils ontregelden het aanvalsspel van Chelsea betrekkelijk eenvoudig en werden in de eerste helft op sleeptouw genomen door Pogba. De Franse middenvelder speelde sterk en stond na precies een halfuur voetballen aan de basis van de openingstreffer van Herrera.

Pogba werd aan de linkerkant van het veld bereikt door Juan Mata, waarna hij de bal op schitterende wijze op het hoofd van Herrera. lepelde. Laatstgenoemde was ontsnapt aan de aandacht van Marcos Alonso en kopte beheerst de 0-1 tegen de touwen. Chelsea werkte voor eigen publiek een teleurstellende eerste helft af en zag de zorgen op slag van rust toenemen. Ditmaal belandde Pogba zelf op het scorebord: na een afgemeten voorzet van Marcus Rashford kopte de middenvelder al duikend de 0-2 achter Kepa Arrizabalaga.

Chelsea had Sergio Romero in de openingsfase tot een dubbele redding gedwongen, maar verder hoefde de Argentijnse keeper, die in het bekertoernooi het doel van Manchester United verdedigt in plaats van David de Gea, in de eerste helft nauwelijks in actie te komen. De geplaagde ploeg van Maurizio Sarri beklaagde zich kort na de onderbreking bij de arbitrage, doordat Nemanja Matic, die in de eerste helft reeds een gele kaart had ontvangen, gespaard leek te worden door scheidsrechter Kevin Friend na twee overtredingen in korte tijd. Verder maakte Chelsea echter geen moment de indruk te geloven in een ommekeer, waardoor Manchester United uiteindelijk met speels gemak op de been bleef.