Wenger enthousiast: ‘Een geweldige stap, omdat hij een excellente speler is’

Aaron Ramsey gaat Arsenal aan het einde van het seizoen verlaten voor Juventus. La Vecchia Signora neemt de Welshe middenvelder transfervrij over van the Gunners, al gaat hij in Turijn een vorstelijk salaris opstrijken. Arsène Wenger, die met Ramsey samenwerkte bij Arsenal, is te spreken over de keuze voor Juventus.

“Het is een geweldige stap, omdat hij een excellente speler is. Er zijn weinig middenvelders met zijn kwaliteiten, omdat hij zich ook in aanvallend opzicht kan laten gelden en doelpunten kan maken. Hij is een hele complete middenvelder, iemand die overal op het veld kan zijn tijdens een wedstrijd. Zijn vertrek is een groot verlies voor Arsenal, terwijl hij bij Juventus een hele interessante uitdaging aangaat”, vertelt Wenger in gesprek met de Corierre dello Sport.

Voor Juventus staat woensdagavond in het Wanda Metropolitano de heenwedstrijd van het tweeluik tegen Atlético Madrid op het programma. Wenger gaat tegenover de Italiaanse sportkrant in op de ontmoeting in de achtste finales van de Champions League. “Ik verwacht een gebalanceerd en intrigerend Juventus. Atlético is een stugge ploeg, heel effectief in aanvallend opzicht. Toch is Juventus in mijn ogen de favoriet, ze spelen goed voetbal.”

“Ik durf niet te zeggen wie de Champions League gaat winnen, want er kan van alles gebeuren in de komende maanden. Er zijn vijf teams die een grote kans maken om het toernooi te winnen. Juventus heeft me in de groepsfase het meest weten te overtuigen, met hun manier van voetballen en mentaliteit. Ze hebben alles wat nodig is om de Champions League te winnen”, besluit Wenger.