Huurling van Ajax maakt indruk: ‘Hij kan veel meer brengen dan Cassierra’

De opmars van FC Groningen kreeg zondag verder gestalte met een 1-0 overwinning op Feyenoord. De noorderlingen wonnen vier van hun vijf competitieduels in 2019; alleen PSV was nipt te sterk (2-1). Volgens Peter Boeve, voormalig linksback én assistent-trainer van Ajax, hangt de goede vorm van Groningen deels samen met de komst van Kaj Sierhuis.

Sierhuis wordt sinds vorige maand gehuurd van Ajax en loste daarmee een andere Ajax-huurling, Mateo Cassierra, af. Sinds zijn komst kwam de nieuwe aanvaller tot scoren tegen Willem II (1-2) en Vitesse (2-1). De komst van Sierhuis wordt door Boeve 'essentieel' genoemd. "Die jongen kan ik niet onbenoemd laten. Sierhuis is een hele goede spits, die vooral veel minuten moet maken", stelt de rapporteur van De Telegraaf, die Sierhuis een zeven geeft voor zijn optreden tegen Feyenoord.

"Hij heeft een neusje voor de goal, maar is ook voortdurend aanspeelbaar en weet ballen vast te houden. Op die manier brengt hij ook anderen in stelling. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld Mateo Cassierra, dan kan deze jongen nog veel meer brengen", voegt Boeve daaraan toe. Feyenoord kon hem daarentegen allerminst bekoren; het spel van de ploeg van Giovanni van Bronckhorst was volgens Boeve 'armoedig'.

Het middenveld werd overvleugeld, zo constateert de oud-voetballer: Tonny Vilhena verloor 'al zijn duels', Jens Toornstra was nagenoeg onzichtbaar en het spel van Jordy Clasie was 'al helemaal schrijnend'. "Die jongen leed continu balverlies en was daarmee ook debet aan de tegengoal (eigen doelpunt van Sven van Beek, red.). Op een gegeven moment ging hij de bal ophalen in de verdediging en schoot hem vervolgens uit. Ik had Clasie absoluut gewisseld."