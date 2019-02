Van der Vaart over ‘de motor van Ajax’: ‘Hij heeft zich terug geknokt’

Hakim Ziyech is volgens Rafael van der Vaart de beste speler van Ajax en de Eredivisie. De aanvallende middenvelder annex buitenspeler maakte afgelopen woensdag een goede indruk in de Champions League-wedstrijd tegen Real Madrid, waarin hij trefzeker was. Zondagmiddag was tegen NAC Breda (5-0) hij bij vier doelpunten betrokken.

Van der Vaart merkt dat Ziyech vaak kritiek te verwerken krijgt. “Vaak terecht want hij verliest ook heel veel ballen, maar hij is bijna bij elke goal betrokken”, zei de oud-international zondagavond bij Studio Voetbal. “Hij doet vijftig procent goed en vijftig procent fout, maar voor dit Ajax is hij de absolute sterspeler. Tegen Real Madrid vond ik hem eigenlijk niet eens op zijn top, maar hij scoorde wel. Hij is bezig en gevaarlijk. Hij werkt ook. Natuurlijk heeft hij zijn maniertjes, maar het is wel de allerbeste speler van de Eredivisie.”

Zondag begon Ziyech tegen NAC als buitenspeler. Toen Kasper Dolberg binnen de lijnen kwam, kwam Ziyech achter de Deense spits te spelen. “In de tweede helft ging Ziyech op tien spelen en dat ligt hem toch beter, een centrale rol”, stelt Van der Vaart. “Het is een beetje mijn hoop dat het zo blijft staan. Schöne zal dan waarschijnlijk degene zijn die niet gaat spelen, maar dat moet dan maar.”

Wanneer trainer Erik ten Hag kiest voor Ziyech ‘op tien’, moet dat volgens Van der Vaart niet ten koste gaan van Donny van de Beek. Hij heeft zich terug geknokt, hij is de motor van Ajax. Hij blijft gaan en creëert kansen. Als hij er dan uit gehaald wordt, is dat de makkelijkste keus voor de trainer. Als je Ziyech of Tadic wisselt, heb je een week lang een probleem.”