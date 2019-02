Real Madrid treurt: ‘We haalden niet het niveau van de wedstrijd tegen Ajax’

Real Madrid likt de wonden na de verrassende thuisnederlaag tegen Girona. Het elftal van Santiago Solari verloor zondag met 1-2 van de nummer vijftien van LaLiga. Hoewel de achterstand op koploper Barcelona is opgelopen tot negen punten, weigert Solari om zich gewonnen te geven in de titelstrijd. Wel is de trainer erg teleurgesteld over het verloop van het duel.

Real Madrid leidde bij rust met 1-0 door een doelpunt van Casemiro, maar kreeg na de onderbreking het deksel op de neus. Een penalty van Christian Stuani en een treffer van Portu

leverden Girona de volle buit op. "We speelden niet sterk en we konden de wedstrijd niet op slot gooien in de eerste helft. In de tweede helft waren we vermoeid en maakte Girona er een echte wedstrijd van. We hebben een reeks zware wedstrijden achter de rug en daar betalen we nu de prijs voor", stelt Solari.

"We probeerden met wat nieuwe spelers in de basisopstelling voor een frissere ploeg te zorgen, maar dat is niet gelukt", erkent de trainer, die Girona complimenten uitdeelt voor het vertoonde spel. Hij geeft aan dat de laagvlieger 'het heel goed heeft gedaan'. "Wij misten zelf de diepgang in ons spel en maakten het niet af wanneer het kon. Dat heeft ons de wedstrijd gekost." Real Madrid staat derde in LaLiga en de landstitel is ver uit zicht. "We moeten hier snel van herstellen. We doen nog mee op drie fronten. Het ligt allemaal nog open". onderstreept Solari.

Thibaut Courtois was diep in de blessuretijd dicht bij de gelijkmaker: de doelman kwam mee bij een corner en kopte naast. "Ik besloot om mee naar voren te gaan, ook om op de zenuwen van de tegenstander te werken. Helaas ging de bal net naast", blikt de Belg terug. "In de eerste helft speelden we erg goed. We raakten na verloop van tijd wel een beetje uit ons ritme en we haalden niet het niveau van de wedstrijden tegen Ajax en Atlético Madrid. Maar we hadden wel de controle. In de tweede helft kwamen zij beter in hun spel en werden ze gevaarlijk. Na de gelijkmaker wisten we niet hoe we de wedstrijd nog onder controle moesten krijgen."