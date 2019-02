De vijf ‘dark horses’ voor de eindzege in de Europa League

De heenwedstrijden in de zestiende finales van de Europa League, Europa’s tweede clubcompetitie, zitten erop. Chelsea en Arsenal gelden bij de bookmakers als favoriet voor de eindzege, maar gezien de weinig overtuigende vorm waarin beide Engelse grootmachten verkeren, mogen ook andere teams dromen van Europese roem. Voetbalzone zet de vijf grootste outsiders op een rijtje.



Bayer Leverkusen

De Duitse club is sinds de aanstelling van Peter Bosz in december aan de beterende hand. Leverkusen liet zich onlangs in het Duitse bekertoernooi weliswaar verrassen door tweededivisionist Heidenheim, maar in de Bundesliga zijn de resultaten onder de Nederlandse trainer vooralsnog uitmuntend: de eerste vier competitiewedstrijden leverden drie overwinningen op. Daardoor is het optimisme volledig teruggekeerd in de BayArena. Leverkusen maakte meest recent indruk door FSV Mainz met aanvallend spel naar de slachtbank te leiden (1-5). Julian Brandt staat symbool voor de wederopstanding van die Werkself. De Duits international kwakkelde in de eerste seizoenhelft zichtbaar met zijn vorm, maar lijkt centraal op het middenveld volledig in zijn element: in zijn laatste vier duels was hij goed voor vier doelpunten en drie assists. Ter vergelijking: in de gehele eerste seizoenshelft wist Brandt in 24 optredens slechts 3 treffers (en 6 assists) aan te tekenen.

Met Bosz heeft Leverkusen naast een attractieve oefenmeester tevens een heuse Europa League-specialist in huis gehaald. De geboren Alperdoorner leidde Ajax in het seizoen 2016/17 naar de finale van de Europa League en hoopt dat kunststukje nu met Leverkusen te herhalen. Aanvalsleider Kevin Volland erkent dat de huidige selectie van de Duitsers niet overloopt van Europese ervaring, maar hoopt te kunnen profiteren van de aanwezigheid van Bosz: "Er zijn bij ons niet veel spelers die kunnen zeggen dat ze een Europese finale hebben gespeeld. De trainer wel, hij kan ons zeker enkele tips geven." Leverkusen startte de knock-outfase met een doelpuntloos gelijkspel tegen het Russische FK Krasnodar: 0-0. Die ploeg staat momenteel tweede in de nationale competitie, maar beschikt vanwege de winterstop in Rusland wel over weinig wedstrijdritme.



Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen zal niet de enige Duitse ploeg zijn die serieus gelooft in zijn kansen. Eintracht Frankfurt behaalde in de groepsfase immers de maximale score in een poule met onder andere Lazio en Olympique Marseille, vorig seizoen nog verliezend finalist in de Europa League. Eintracht Frankfurt staat in de Bundesliga op een keurige vijfde plaats en kan leunen op een dodelijk aanvalstrio: Sébastien Haller, Luka Jovic en Ante Rebic waren dit seizoen in alle competities gezamenlijk al goed voor veertig doelpunten.

Met Shakthar Donetsk is de werkgever van Jonathan de Guzmán en Jetro Willems in de zestiende finales wel gekoppeld aan een loodzware opponent. De eerste ontmoeting, in Charkov, eindigde donderdagavond in 2-2. De Oekraïense grootmacht eindigde voor de winterstop in de Champions League als derde in een groep met Manchester City en Olympique Lyon en wordt al jarenlang door menigeen in Europa gevreesd. Shakthar is in Oekraïne ongenaakbaar, maar heeft net als Krasnodar wel als mogelijk nadeel dat de nationale competitie al geruime tijd stilligt: het elftal van Paulo Fonseca speelde tot donderdag zijn laatste officiële wedstrijd op 12 december 2018.



FC Salzburg

Net als Eintracht Frankfurt hield ook Salzburg de maximale score over aan de groepsfase. De Oostenrijkse koploper legde Celtic, RB Leipzig en Rosenborg tweemaal over de knie en heeft met Moanes Dabour de huidige topscorer van de Europa League in de gelederen: de spits uit Israël wist in zes duels zes doelpunten te maken. Dabour was in 2018 sowieso uitstekend in vorm, want met twaalf treffers trof hij in het vorig kalenderjaar vaker dan welke speler dan ook doel in de Champions League of de Europa League. Assaf Cohen, journalist van het Israëlische Sport1, legde begin dit jaar aan Voetbalzone uit hoe Dabour kan excelleren bij Salzburg: "Sinds vorig seizoen laat hij het echt zien. In het 4-4-2-systeem van FC Salzburg is hij zeer belangrijk. Hij maakt veel ruimte met zijn beweging naar de zijkant en scoort vaak."

Dabour geldt als de absolute blikvanger van Salzburg, maar hij is zeker niet de enige speler van die Roten Bullen die dit seizoen naam maakt voor zichzelf. Zo heeft de negentienjarige Hannes Wolf zich reeds verzekerd van een zomerse overstap naar RB Leipzig, terwijl ploeggenoot Diadie Samassékou bijvoorbeeld de clubs voor het uitkiezen heeft. De 23-jarige middenvelder is reeds in verband gebracht met een transfer naar onder andere AC Milan, AS Roma en Borussia Dortmund en geldt als een onmisbare schakel in het elftal van trainer Marco Rose. Salzburg, dat vorig seizoen de halve finales van de Europa League bereikte, verloor donderdagavond met 2-1 van Club Brugge.



Real Betis

De succesformatie van Quique Setién maakte in de groepsfase indruk door AC Milan, Olympiacos en F91 Dudelange achter zich te laten. Real Betis staat bekend om zijn verzorgde positiespel en boekte dit seizoen al enkele knappe resultaten: in LaLiga werden onder andere Barcelona (3-4) en Atlético Madrid (1-0) op nederlagen getrakteerd, terwijl in Europees verband op overtuigende wijze werd gewonnen bij AC Milan (1-2). De club uit Sevilla neemt momenteel in de Spaanse competitie een verdienstelijke zevende plaats in (de achterstand op de nummer vier Sevilla bedraagt vijf punten), maar liep afgelopen weekeinde wel tegen een zeperd aan: op bezoek bij laagvlieger Leganés werd met liefst 3-0 verloren.

De achilleshiel van Real Betis bevindt zich overduidelijk voorin. De ploeg van Setién scoort lastig (slechts 26 doelpunten in 23 competitiewedstrijden dit seizoen) en beschikt niet over een absolute goalgetter: aanvalsleider Loren Morón was in de huidige voetbaljaargang in 30 duels in alle competities pas goed voor 6 doelpunten. Toch zal Real Betis niet voor veel ploegen in Europa League onder hoeven te doen. Met William Carvalho en voormalig PSV’er Andrés Guardado als controleurs staat het middenveld van los Verdiblancos als een huis; in aanvallend opzicht is men sterk afhankelijk van de grillen van Sergio Canales en Joaquín. Stade Rennes, de huidige nummer acht van de Franse Ligue 1, is voor het team van Setién de eerste horde richting de eerste Europese hoofdprijs in de clubhistorie. Het heenduel in Frankrijk eindigde donderdagavond in een spectaculair gelijkspel, dankzij een laat doelpunt van Diego Lainez: 3-3.



Racing Genk

De lijst van 'dark horses' wordt gecompleteerd door een verrassende naam, maar Racing Genk heeft dit seizoen al diverse malen bewezen een ploeg te zijn om serieus rekening mee te houden. Het team van coach Philippe Clement is in de Belgische Jupiler Pro League riant koploper – de voorsprong op achtervolger Club Brugge bedraagt na 25 speelrondes liefst 11 punten – en imponeerde voor de winterstop ook in de groepsfase van de Europa League al. Racing Genk eindigde voor Mälmo, Besiktas en Sarpsborg 08 als poulewinnaar en mag zich nu gaan opmaken voor een tweeluik met Slavia Praag, op dit moment de koploper van de Tsjechische competitie. Racing Genk was na de 2-0 zege van afgelopen weekeinde op Standard Luik met een goed gevoel afgereisd naar Praag, waar donderdagavond genoegen moest worden genomen met een doelpuntloos gelijkspel: 0-0.

Toch verloopt de voorbereiding van De Smurfen niet vlekkeloos: spelmaker en aanvoerder Alejandro Pozuelo aast op een transfer naar het Canadese Toronto FC en is tegen zijn zin in met de rest van de Genk-selectie op het vliegtuig naar Tsjechië gestapt. Pozuelo wil per direct naar Toronto, terwijl Racing Genk de Spanjaard liever pas na dit seizoen ziet verkassen. Voorzitter Peter Croonen gaf woensdag in de Belgische media toe dat er onzekerheid bestaat over de inzetbaarheid van Puelo tegen Slavia Praag: "Of hij klaar is om te spelen, weet ik niet. Ik kan niet in zijn hoofd kijken." Racing Genk zal zijn hoop hoe dan ook vestigen op Mbwana Samatta en Leandro Trossard: de centrumspits en de linksbuiten waren dit seizoen samen al goed voor 45 doelpunten.