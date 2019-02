Courtois blij met VAR: ‘Ik zag het op de herhaling op het grote scherm'

Thibaut Courtois is van mening dat het doelpunt van Nicolás Tagliafico woensdagavond terecht werd afgekeurd. De Argentijnse linksback scoorde in de eerste helft van het duel tussen Ajax en Real Madrid in de achtste finales van de Champions League met het hoofd. Zijn treffer werd de eerste ooit die op basis van videobeelden werd afgekeurd het miljardenbal.

Terwijl Ajax de openingstreffer vierde, ging scheidsrechter Damir Skomina op advies van de VAR naar de zijlijn om de beelden te bekijken. Hij kwam tot de conclusie dat Dusan Tadic hinderlijk buitenspel stond. “Ik was niet verrast door de beslissing”, zei Courtois bij Veronica. “Ik zag de herhaling op het grote scherm, waaruit bleek dat hij misschien buitenspel kon staan. De scheidsrechter is toen gaan kijken of de speler de intentie had om de bal te raken en die had hij, waardoordoor ik verrast was."

"Matthijs de Ligt kopte op goal en ik wilde de bal eigenlijk oprapen", ging de Belgische keeper verder bij Ziggo Sport. "Op dat moment probeert Tadic naar de bal te schieten. Ik reageer op zijn schot, maar hij mist de bal en ik was verrast. De bal botste daardoor op mijn arm en ging de lucht in. Ajax scoort, maar Tadic stond buitenspel. Het ging de scheidsrechters er denk ik om of hij mij belemmerde en dat was wel het geval, want na zijn actie moest ik reageren. Gelukkig voor ons was de VAR daar.”

Real Madrid won de wedstrijd met 1-2 door goals van Karim Benzema en invaller Marco Asensio. Ajax kreeg genoeg kansen om te scoren en wist dat alleen te doen via Hakim Ziyech. Courtois moest meerdere keren reddend in actie komen. De Belgisch international was niet verrast door het agressieve spel van Ajax. “Nee, ik niet. Ik ken Ajax goed, kijk vaak nederlandse tv, dus af en toe zie ik Ajax, PSV en Feyenoord wel voorbij komen. Ik wist dat ze heel goed hebben gespeeld in de Champions League. Zeker thuis is er een geweldige sfeer”, aldus Courtois. "Wij hadden moeite om de bal in de ploeg te houden. Hun pressie was heel goed. Voor ons een deugddoende overwinning, maar Ajax heeft een heel goede wedstrijd gespeeld.”