Dolberg: ‘Het had een beter resultaat kunnen zijn, maar niets is onmogelijk’

Ajax verloor woensdagavond in eigen huis van Real Madrid (1-2) na een sterk duel waarin de Amsterdammers in de eerste helft een doelpunt afgekeurd zagen worden door de VAR. Erik ten Hag koos voor het aanvalstrio Dusan Tadic, Hakim Ziyech en David Neres waardoor Kasper Dolberg genoegen moest nemen met een plaats op de bank. In het laatste kwartier mocht de Deen echter zijn opwachting maken en kwam nog tot drie schoten. Voetbalzone sprak na afloop met de spits met rugnummer 25 over het tumultueuze duel.

Bekijk de video hieronder of abonneer en kijk op ons nieuwe YouTube-kanaal!