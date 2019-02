Van der Vaart: ‘Voetbal is een raar spelletje, kijk bijvoorbeeld naar De Jong’

Hoewel Ajax minder kansen toegedicht krijgt dan toen men werd gekoppeld aan Real Madrid, zou de loting volgens Rafael van der Vaart nog wel eens goed kunnen uitpakken. De oud-middenvelder, die tussen 2008 en 2010 in het shirt van de Koninklijke speelde, is van mening dat het juist goed is dat de favorietenrol bij de Madrilenen ligt.

Dat het de laatste weken een stuk minder gaat bij Ajax, heeft volgens Van der Vaart vooral te maken met vertrouwen. “Voetbal is een raar spelletje, kijk bijvoorbeeld naar Frenkie de Jong”, zegt Van der Vaart in gesprek met Radio 538. “Iedereen was hartstikke positief en nu speelt hij een paar wedstrijden slecht. Tussendoor wordt hij wel verkocht voor tachtig miljoen en dat geeft een heel andere druk."

Van der Vaart ziet iets soortgelijks gebeuren bij Matthijs de Ligt. “Je moet niet vergeten dat die jongen negentien jaar én aanvoerder van Ajax is. Als je net begint, is iedereen verschrikkelijk positief, en word je in verband gebracht met de grootste clubs”, weet de 109-voudig international ook uit zijn eigen loopbaan. “Speel je twee keer slecht, dan gaat iedereen aan je twijfelen. Hij is ook een mens, daar word je onzeker van. Dat is een punt waar je gewoon overheen moet.”

Real Madrid zou wel eens een tegenstander zijn waar Ajax weer aan het vertrouwen kan werken, denkt Van der Vaart. “Een paar maanden geleden dacht iedereen nog dat Ajax een goede kans zou maken”, herinnert Van der Vaart zich. “Nu hoopt men dat het nog spannend blijft. Het is ook wel weer lekker dat je in een underdogpositie zit. Maar er zal zeker wat moeten gebeuren in het elftal.”