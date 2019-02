‘Het hoeft niet per se negatief te zijn dat Manchester United hier verloor’

Ole Gunnar Solskjaer begon zijn periode bij Manchester United met een indrukwekkende reeks overwinningen. De Noor moest dinsdagavond tegen Paris Saint-Germain echter zijn eerste nederlaag incasseren en the Red Devils lijken door de 0-2 nederlaag in eigen huis weinig kans te maken op een plekje in de kwartfinale van de Champions League. Rio Ferdinand denkt echter dat de verliespartij niet alleen maar negatief hoeft te zijn voor zijn oude club.

“Dit elftal van PSG is gewoon een niveau hoger dan Manchester United op dit moment is. Dit United-team weet nu weer even waar het staat. Dat hoeft niet per se negatief te zijn, het is iets waar ze van moeten leren en nu zullen we zien hoe ze erop reageren. Ik denk dat dat belangrijk is. Ik weet zeker dat Solskjaer zich ook zal hebben voorbereid op de eerste nederlaag”, vertelde de oud-verdediger bij BT Sport.

“Nu is het aan hen om te reageren. Ze kwamen er in aanvallend opzicht totaal niet aan te pas tegen PSG. We hebben de afgelopen weken geweldig aanvallend spel gezien van dit team, maar nu was daar helemaal geen sprake van. Ze begonnen wel met een bepaalde intensiteit aan de wedstrijd en zetten ook hoog druk op de tegenstander.”

“De blessures (van Anthony Martial en Jesse Lingard, red.) zorgden er echter voor dat het spel in de tweede helft als een nachtkaars uitging”, ging Ferdinand verder. “Ze kwamen niet meer langs de tegenstander. Ze hadden spelers nodig die voorin voor beweging zorgden, dat gebeurde helemaal niet in de tweede helft. En nogmaals, in aanvallend opzicht deden ze heel weinig. Dit Paris Saint-Germain miste twee van zijn beste aanvallers (Neymar en Edinson Cavani, red.) en kwam in de tweede helft helemaal niet meer in de problemen. Ik denk dat ze de confrontatie al beslist hebben.”