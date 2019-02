‘Wenger had ook moeten zeggen dat hij een nieuw contract had moeten krijgen’

Aaron Ramsey verlaat Arsenal na dit seizoen transfervrij voor Juventus, waardoor the Gunners met lege handen achterblijven. De middenvelder is na onder meer Jack Wilshere de volgende die met een aflopend contract vertrekt uit het Emirates Stadium en Ian Wright is niet te spreken over de gang van zaken. De oud-spits legt het grootste deel van de schuld neer bij voormalig directeur Ivan Gazidis, al gaat Arsène Wenger volgens Wright ook niet helemaal vrijuit.

“Wat mij echt verbijstert is dat Gazidis nu eenzelfde functie kan bekleden bij een andere club. Dat beangstigt mij. Ik snap niet hoe AC Milan naar de manier waarop Arsenal de afgelopen jaren is gerund heeft kunnen kijken en toen dacht van: ‘Ja, hem moeten we hebben’”, is Wright duidelijk in gesprek met de BBC.

“Ik denk dat Wenger echter ook een klein beetje van de schuld op zich moet nemen voor de manier waarop dit allemaal gegaan is. Hij had naar Gazidis toe moeten stappen en moeten zeggen: ‘Deze jongen moet nu vastgelegd worden.’ Ik weet niet hoe Wenger dit ook heeft kunnen laten gebeuren. Dit was echter de baan van Gazidis, hij had moeten zien dat Ramsey iets toevoegde.”

De Welshman verlaat Arsenal na een periode van elf jaar, al werd hij ook twee keer uitgeleend aan Nottingham Forest en Cardiff City. De 28-jarige Ramsey tekende maandag een contract in Turijn en zal naar verluidt een brutoloon van 455 duizend euro per week opstrijken. Via een aantal vastgestelde bonussen kunnen zijn verdiensten bij Juventus nog verder oplopen.