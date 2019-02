‘Frenkie de Jong kan gloriedagen doen herleven in Barcelona’

Patrick Kluivert denk dat Barcelona veel plezier zal gaan beleven aan Frenkie de Jong. De oud-spits kent de middenvelder van Ajax al lange tijd en is vol lof over diens kwaliteiten. De Jong maakt aan het einde van dit seizoen voor maximaal 86 miljoen euro de overstap naar Barcelona en treedt daarmee in de voetsporen van enkele bekende landgenoten, waaronder Kluivert zelf.