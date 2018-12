Modric kritisch op Ronaldo en Messi: ‘Niet eerlijk tegenover het voetbal’

Luka Modric werd onlangs verkozen tot winnaar van de Ballon d’Or en de middenvelder was daarmee de eerste speler die de tien jaar durende dominantie van Lionel Messi en Cristiano Ronaldo wist te doorbreken. De Kroaat was echter niet volgens iedereen de verdiende winnaar en Diego Simeone had bijvoorbeeld liever gezien dat zijn pupil Antoine Griezmann met de trofee aan de haal was gegaan. Modric meent op zijn beurt dat er wat anders achter de opmerkingen van de trainer van Atlético Madrid schuilging.

“Ik kan het begrijpen dat Simeone een van zijn eigen spelers, Griezmann, wil verdedigen en denk dat hij de beste was, maar zijn gevoel dat hij Real Madrid en zijn spelers altijd moet kleineren is vooral nadelig voor hemzelf. Hij grijpt elke kans aan om te kunnen impliceren dat er iets anders achter de triomfen van Real Madrid zit en daar klopt niets van”, begint Modric tegenover Sportske Novosti.

“Ik heb veel respect voor Simeone en voor alles wat Atlético heeft gepresteerd. Ik heb ook veel respect voor hun spelers, hun fans en voor de grote club die Atlético is. De keren dat ze ons verslagen hebben, hebben we hen gefeliciteerd en het verlies sportief geaccepteerd. Het is niet eerlijk dat onze prestaties, inclusief de twee Champions League-finales tegen Atlético, constant worden gebruikt als een soort populistisch handvat om aan te tonen dat Real bevoordeeld wordt.”

Simeone was niet de enige die zijn vraagtekens zette bij de winst van Modric, maar de verliezend WK-finalist kan hier zelf niet zoveel mee: “Wat mij betreft is het eenvoudig. Cristiano Ronaldo en Messi zijn twee fenomenen die de sport de afgelopen tien jaar hebben gedomineerd. Als we moesten stemmen op de kwaliteiten van een speler, gingen de prijzen altijd naar Messi en Ronaldo. Zolang zij actief zijn zou het dan niet nodig zijn om te stemmen. Maar we hebben het in dit geval over prestaties en successen gedurende een korte periode, over één seizoen, en de uitslagen komen na stemmen van trainers, spelers en journalisten… zij kunnen er toch niet allemaal tegelijkertijd naast zitten?”

Ronaldo en Messi lieten overigens verstek gaan tijdens de uitreiking van de Gouden Bal en Modric is daar niet zo over te spreken: “Ik kan niet zeggen waarom iemand er wel of niet bij was, dat is hun eigen keuze. Logisch toch? Maar het blijkt wel dat deze keuzes en trofeeën alleen waarde voor hen hebben als zij zelf winnen. Dat is niet eerlijk tegenover hun collega’s, of tegenover de stemmers die hen de afgelopen tien jaar hebben genomineerd. En niet eerlijk tegenover het voetbal en de supporters. Maar ik herhaal, iedereen gedraagt zich op de manier waarop ze vinden dat ze zich moeten gedragen.”