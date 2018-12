Kieft wijst op verbeterpunten Ajax: ‘Daarin dient De Ligt stappen te maken’

Wim Kieft genoot woensdagavond van het spel van Ajax tegen Bayern München (3-3) in de Champions League, maar hij blijft kritisch op de ploeg van trainer Erik ten Hag. In zijn column voor De Telegraaf gaat de oud-international in op de plek op de bank van Lasse Schöne en de fouten die werden gemaakt door Matthijs de Ligt, Daley Blind en Frenkie de Jong.

Dat het duel een groot spektakel werd in de Johan Cruijff ArenA had volgens Kieft alles te maken met de speelstijl van Ajax. “De manier waarop de ploeg speelde, durfde te spelen tegen de kampioen van Duitsland, hoort helemaal bij Ajax en het Nederlandse voetbal: avontuurlijk, creatief, met risico en door veel jonge spelers die net komen kijken op dit niveau. Geweldig natuurlijk, veel lof voor de Ajacieden”, aldus Kieft. “Het gelijkspel en de overwintering in de Champions League is meer dan verdiend.”

Kieft benadrukt dat er kritisch gekeken moet blijven worden naar de benadering van wedstrijden in de Champions League, omdat in het toernooi nog sterkere tegenstanders meedoen dan Bayern. “Robert Lewandowski scoorde tweemaal, maar miste ook twee levensgrote kansen. Toch opmerkelijk als Matthijs de Ligt en Max Wöber samen één spits in de gaten moeten houden. De Ligt was het contact soms kwijt met Lewandowski en dat is de verdienste van de Pool. Daarin dient De Ligt stappen te maken”, aldus Kieft.

Ten Hag koos voor Daley Blind als verdedigende middenvelder, waardoor Schöne op de bank zat. “Dan krijg je geschuif en dat komt de organisatie in een elftal niet ten goede. Vooral in de eerste helft zag je Ajax worstelen. Ik zou een andere afweging hebben gemaakt omdat Ajax zonder Schöne moeite heeft controle op het middenveld te krijgen”, gaat Kieft verder. “Eenmaal stond het strafschopgebied van Bayern vol met Ajacieden. Desondanks stormde Daley Blind het zestienmetergebied binnen. Dat mag hem niet overkomen, omdat hij als middenvelder degene was die de verdedigende organisatie moest bewaken als Ajax zo offensief speelt.”

Kieft kreeg na de openingstreffer van Bayern het idee dat Ajax rijp was voor een ruime nederlaag. De thuisploeg kwam echter steeds beter in de wedstrijd. “Toch geeft het te denken. Zoals Frenkie de Jong bij de 3-2 van Bayern een verschrikkelijke bal gaf. Op dit niveau, in deze fase van de Champions League moet je negentig minuten scherp zijn”, aldus Kieft, die van mening is dat de kritisch noot niet moet overheersen. “Want daarvoor ging veel te veel goed bij Ajax.”