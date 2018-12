‘Het wel of niet halen van Álvaro Morata is een beslissing van Barcelona’

Álvaro Morata wordt sinds enkele dagen met een winterse transfer naar Barcelona in verband gebracht. De aanvaller maakt een ongelukkige periode bij Chelsea door en lijkt weinig toekomst in Londen te hebben. De kritiek op zijn functioneren en het missen van grote kansen zwelt aan. Ook AC Milan wordt als mogelijke bestemming genoemd.

Jordi Alba zou zijn landgenoot in ieder geval van harte welkom heten. “Ik heb ontzettend veel waardering voor Morata”, verzekert de linksback annex Spaans international over de ex-speler van Real Madrid en Juventus. “Hij haalt al jaren een hoog niveau in de top van de voetballerij. Het wel of niet halen van Morata is een beslissing van Barcelona. Of het nu Morata is, of een andere voetballer.”

“Als de belangstelling op waarheid berust, dan is Morata van harte welkom. Dat geldt voor alle voetballers”, benadrukte Alba. Morata, 26 jaar, kwam anderhalf jaar geleden over van Real Madrid. Sindsdien was de Spanjaard goed voor 16 goals in 45 Premier League-duels. Zes van deze doelpunten kwamen echter in zijn eerste zes competitieduels tot stand.

De vraag is nu hoe concreet de interesse van Barcelona is én of Morata daadwerkelijk uit Londen mag vertrekken. Olivier Giroud blijft in dat geval als enige spits met ervaring over. Michy Batshuayi biedt mogelijk uitkomst. De aanvaller is dit seizoen uitgeleend aan Valencia, maar de Oost-Spanjaarden overwegen naar verluidt om de Belgisch international volgende maand terug naar Londen te sturen.